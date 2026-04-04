Mnogi su primijetili sličnost između princa Harryja i njegovog sina, vidite ju li i vi?

Obožavatelji obitelji Sussex usporedili su Archieja sa starim fotografijama princa Harryja iz djetinjstva, ističući njihovu nevjerojatnu sličnost i zajedničku ljubav prema skijanju.

Novi video sina Meghan Markle i princa Harryja, Archieja na skijanju ponovno je raznježio javnost, no uz simpatije stigle su i brojne usporedbe s njegovim ocem, princem Harryjem – i to iz vremena kada je i sam bio dječak.

Nakon što je bivša glumica podijelila snimku na kojoj šestogodišnji Archie skija niz padinu prateći svog oca, obožavatelji su se brzo prisjetili starih fotografija iz 90-ih.

Na njima se vidi mali Harry kako uživa na snijegu sa svojom majkom, princezom Dianom.

Mnogi su na društvenim mrežama istaknuli nevjerojatnu sličnost između oca i sina – od prepoznatljive crvene kose do načina na koji se kreću po stazi.

"Kakav otac, takav sin", jedan je od najčešćih komentara koji se pojavio među fanovima na X-u.

Posebno su emotivne usporedbe fotografija na kojima Diana prati Harryja tijekom skijanja, dok danas Harry preuzima istu ulogu uz svog sina. Taj generacijski prijenos trenutaka dodatno je dirnuo javnost, koja u tim prizorima vidi nastavak obiteljske priče.

Harry i njegov brat William odrasli su uz česta skijaška putovanja s roditeljima, a upravo je tada princ razvio ljubav prema zimskim sportovima. Danas, čini se, tu strast prenosi na Archieja, koji već sada pokazuje talent i sigurnost na skijama.

Uz sve češće pojavljivanje u javnosti, Archie sve više podsjeća na svog oca – ne samo izgledom, već i interesima, što dodatno fascinira obožavatelje kraljevske obitelji, usprkos tome što su Archiejevi roditelji odstupili s dužnosti još 2020. godine.

