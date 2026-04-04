Na špici je uhvaćen legendarni Vatreni, rijetko ga viđamo u javnosti

Goran Vlaović viđen je na zagrebačkoj špici gdje je u opuštenom društvu uživao u sunčanoj Velikoj suboti i blagdanskoj atmosferi.

Među brojnim poznatim licima koja su dan uoči Uskrsa prošetala zagrebačkom špicom, pažnju je privukao i bivši hrvatski nogometni reprezentativac Goran Vlaović.

U opuštenom izdanju, sa sunčanim naočalama i sportskom jaknom, Vlaović je uživao u druženju na jednoj od terasa u centru grada, ne skrivajući dobro raspoloženje.

Goran Vlaović Foto: Damjan Tadic / CROPIX

Fotografi su ga snimili u ležernom razgovoru, okružen društvom, dok je ispijao piće i upijao proljetno sunce koje je izmamilo brojne Zagrepčane na ulice. Njegova pojava još jednom potvrđuje da špica ostaje nezaobilazno mjesto susreta poznatih i viđenih, posebno u dane blagdana.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Bila je lice glamura i zabava na Dedinju, no ovisnost ju je odvela u tragičnom smjeru

Vlaović, kojeg se mnogi sjećaju kao jednog od ključnih igrača generacije koja je osvojila broncu na Svjetskom prvenstvu 1998. godine, danas živi znatno mirnijim životom. Nakon završetka bogate nogometne karijere 2004. godine, tijekom koje je igrao za klubove poput Dinama, Valencije i Panathinaikosa, povukao se iz profesionalnog sporta.

Sredinom 2025. predstavljen je kao novi sportski koordinator u Dinamu, gdje surađuje sa Španjolcem Albertom Capellasom, direktorom Dinamove škole.

Goran Vlaović, Mario Stanić, Stipe Pletikosa i Dario Šimić (Photo: Igor Kralj/PIXSELL)

Nakon razvoda od Milane Vlaović, s kojom ima troje djece, ljubav je pronašao u društvu 17 godina mlađe Ivane Mišure, bivše Miss Universe, za koju se oženio 2021. i dobio dvije kćeri.

Sunčani dan, dobra atmosfera i poznata lica – špica je i ove Velike subote još jednom opravdala svoj status najživljeg dnevnog “catwalka” u gradu.

Tko je sve bio u centru Zagreba uoči Uskrsa, pogledajte OVDJE.

1/10 >> Pogledaji ovu galeriju +5 Celebrity Bikini i figura koja oduzima dah! U 51. godini izgleda kao da joj vrijeme ne može ništa

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Kamo je to otputovala? Nina Badrić je prisustvovala posebnoj tradiciji koja oduzima dah

Pogledaji ovo Nekad i sad Sjećate se Maggie iz ''Dadilje''? Pogledajte kako izgleda 27 godina nakon hit-serije

Pogledaji ovo Zanimljivosti Sjećate se Bobe iz hrvatskih "Bračnih voda"? Nakon serije potpuno se povukao