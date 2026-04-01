Sjećate ga se iz ''Bilježnice''? Igrao je u hitovima koje svi znaju, a rijetko tko zna njegovu priču

James Marsden je svestrani glumac koji je kroz raznolike uloge – od superheroja do romantičnih i komičnih likova – izgradio dugu i uspješnu karijeru u Hollywoodu.

U svijetu glume, pravi uspjeh često dolazi tek onda kada se glumci usude izaći iz vlastite zone komfora i prihvatiti raznolike, ponekad i potpuno neočekivane uloge. Upravo ta spremnost na transformaciju i prilagodbu različitim žanrovima i likovima razlikuje dobre od istinski velikih glumaca.

James Marsden jedan je od onih glumaca koji su tijekom karijere uspjeli izbjeći stereotipe – podjednako uvjerljiv u romantičnim dramama, blockbusterima i komedijama, izgradio je status jednog od najpouzdanijih i najraznovrsnijih glumaca svoje generacije.

Rođen je 18. rujna 1973. u Stillwateru u Oklahomi, gdje je odrastao u relativno mirnom, obiteljskom okruženju. Njegovi roditelji razveli su se kada je imao devet godina, a odrastao je uz četvero braće i sestara.

U mladosti je bio sportaš i tipični američki tinejdžer, no sudbina ga je ipak odvela prema glumi. Studirao je novinarstvo na Oklahoma State Universityju, ali je nakon godinu i pol odlučio napustiti fakultet i preseliti se u Los Angeles kako bi pokušao ostvariti glumačku karijeru.

Marsden je karijeru započeo početkom 90-ih s manjim televizijskim ulogama u serijama poput "Saved by the Bell: The New Class", "Party of Five" i "Touched by an Angel".

Prvu veću priliku dobio je krajem 90-ih u filmovima poput "Disturbing Behavior", ali i kroz seriju "Ally McBeal", gdje je pokazao i svoj glazbeni talent. Iako je godinama bio lice koje svi prepoznaju, pravi proboj tek je dolazio.

Globalnu slavu donijela mu je uloga Scotta Summersa, odnosno Cyclopsa, u franšizi "X-Men", počevši od 2000. godine. Iako njegov lik nije bio u središtu radnje poput Wolverinea, Marsden je uspio donijeti emocionalnu dubinu superheroju, a publika ga je brzo zavoljela. U franšizi se pojavljivao kroz više nastavaka sve do 2014., čime je postao jedno od prepoznatljivih lica filmskog svijeta mutanata koji spašavaju svijet.

Godine 2004. Marsden se pojavio u kultnoj romantičnoj drami The Notebook, gdje je glumio Lona Hammonda – drugog muškarca u ljubavnom trokutu s likovima Ryana Goslinga i Rachel McAdams. Iako nije bio glavni junak, njegov lik osvojio je publiku jer je prikazan kao dobar, stabilan i poželjan partner, što je dodatno naglasilo njegovu karizmu i glumačku suptilnost.

Potpuno novu stranu pokazao je 2007. u filmu "Hairspray", gdje je glumio Cornyja Collinsa, voditelja plesne emisije. U toj ulozi ne samo da je glumio, već je i pjevao, potvrdivši da je jednako talentiran i u glazbenom žanru. Film je bio veliki hit, a njegov nastup posebno je pohvaljen.

Iako ga mnogi pamte po velikim filmovima, Marsden je tijekom karijere gradio raznoliku filmografiju: "Enchanted", "27 Dresses", "Westworld", "Dead to Me" i "Sonic the Hedgehog", s kojim je osvojio novu generaciju publike. Ova raznolikost učvrstila je njegov status glumca koji se uspješno kreće između žanrova.

Iako nije poznat po velikim skandalima, jedna kontroverza ipak se istaknula. Naime, 2004. godine bio je među glumcima koji su napisali pismo podrške Brianu Pecku, kasnije osuđenom za seksualno zlostavljanje maloljetnika. Ova informacija ponovno je dospjela u fokus javnosti posljednjih godina, što je izazvalo određene kritike.

Marsden se 2000. oženio glumicom Lisom Linde, s kojom ima dvoje djece, no brak je završio razvodom 2011., a kasnije je dobio i treće dijete s modelom Rose Costom. Poznat je po tome što privatni život drži relativno diskretnim, iako su mediji povremeno pratili njegove veze.

Marsden i danas je vrlo aktivan i tražen glumac. Nastavlja glumiti u filmskim hitovima i serijama, a posebno je hvaljen za novije projekte poput "Jury Duty", koji mu je donio i nagrade i nominacije.

Uz to, i dalje se pojavljuje u franšizi "Sonic" te razvija nove projekte, pokazujući da njegova karijera ni nakon više od 30 godina ne gubi na snazi.

