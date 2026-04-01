Nekadašnji zavodnik iz domaćih serija danas živi daleko od reflektora, evo kako izgleda!

Nekad jedan od najtraženijih domaćih glumaca i miljenik publike, Ivan Herceg posljednjih godina povukao se iz javnosti i živi znatno mirnijim životom.

Ivan Herceg, jedan od najpoznatijih domaćih televizijskih glumaca, godinama je bio nezaobilazno lice malih ekrana, a publika ga i danas pamti po njegovim upečatljivim ulogama u popularnim serijama.

Rođen 2. studenog 1981. u Zagrebu, Herceg je diplomirao glumu na Akademiji dramske umjetnosti, a karijeru je započeo početkom 2000-ih. Već tada bilo je jasno da se radi o glumcu koji će obilježiti jednu eru domaće televizije.

Ivana domaća publika pamti kao Jakova Zlatara iz serije "Larin izbor", koja je svojevremeno rušila rekorde gledanosti. Osim te kultne uloge, gledali smo ga i u serijama "Najbolje godine", "Kud puklo da puklo" i "Zlatni dvori", dok je posljednja u kojoj se pojavio bila "Čista ljubav", u kojoj nije ostao do samog kraja.

Zapaženu ulogu ostvario je i u prvom filmu u kojem je glumio – "Pjevajte nešto ljubavno" iz 2007. godine, čime je dodatno potvrdio svoj talent i izvan televizijskih formata.

Iako je godinama slovio za jednog od najpoželjnijih domaćih glumaca i često nosio imidž zavodnika, posljednjih godina povukao se iz javnosti. Nakon završetka angažmana na televiziji, sve se rjeđe pojavljuje u medijima i uspješno izbjegava pažnju javnosti.

Što se tiče njegova privatnog života, poznato je da je u prošlosti ljubio manekenku Anitu Dujić i pjevačicu Ninu Donelli, no danas i takve informacije vješto skriva od očiju javnosti.

Povremeno je aktivan na društvenim mrežama, a prije nekoliko tjedana objavio je fotografiju s dvoje djece i zahvalio na rođendanskim čestitkama.

