Ovako je prije obnove izgledala kuća Amerikanaca koju je platio 5000 eura!

Prije renovacije kuća duboko u šumi nije imala ni struju, ni vodu, a do nje se dolazilo kroz zaraslu šumsku stazu.

Amerikanac Justus Reid, kojeg domaća publika pamti iz showa Supertalent, posljednjih je mjeseci postao prava internetska senzacija zahvaljujući renovaciji stare kuće u Hrvatskom zagorju koju je kupio za svega 5.000 eura.

Tisuće pratitelja iz cijelog svijeta svakodnevno su pratile kako zapušteno imanje duboko u šumi polako pretvara u uređeni dom, a nedavno je otkrio kako je veliki projekt napokon priveden kraju.

Justus Reid Foto: Instagram

Sjećate li se kako je njegova kuća izgledala kada ju je kupio?

Na nagovor prijatelja Justus je za svega 5.000 eura kupio napuštenu kuću duboko u šumi u Hrvatskom zagorju — bez struje, bez vode, pa čak i bez pravog puta do imanja.

Već sam dolazak do kuće izgledao je kao prava avantura. Do nje se dolazilo kroz zaraslu šumsku stazu i teško prohodan teren, a mnogi su bili uvjereni kako je riječ o gotovo nemogućem projektu. Ipak, Justusa to nije obeshrabrilo. Naprotiv, odlučio je krenuti u, kako je tada govorio, avanturu života.

''Ovo će biti ludo ljeto'', poručio je u jednom od prvih videa koje je objavio na društvenim mrežama, ne sluteći da će upravo taj serijal ubrzo pratiti milijuni.

Iako je u početku gotovo sve radio sam, s vremenom su mu u pomoć pristigli i susjedi iz obližnjih sela, koji su mu pomagali u obnovi i prilagodbi kuće za život, a sve je ostalo zapravo povijest.

OVDJE pogledajte kako nakon obnove izgleda kuća koju je kupio u Zagorju.

Američka priča i hrvatski snovi: Nakon Supertalenta upustio se u avanturu koja mu je promijenila život. Više pročitajte OVDJE.

