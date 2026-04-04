Uskrsna transformacija naše vizažistice je uistinu nešto posebno, reakcije nisu nedostajale

Povodom Uskrsa, Marina Mamić objavila je novu transformaciju, ovoga puta u Isusa Krista.

Naša vizažistica Marina Mamić ove je godine povodom Uskrsa pokazala svoju nevjerojatnu kreativnost, ali i duboku poruku iza svog rada transformiravši se u lik Isusa Krista.

U videu koji je objavila na društvenim mrežama, Marina je prikazala impresivnu transformaciju, koja je mnoge ostavila bez riječi. Uz pomoć šminke, perike i detaljno izrađenih elemenata poput trnove krune, potpuno se preobrazila u prepoznatljiv prikaz Isusa, s naglašenim emotivnim izrazom i simbolikom Velikog petka.

Galerija 25 25 25 25 25

"Danas je Veliki petak. Dan kada se prisjećamo Isusove žrtve i svega što ona simbolizira. Zato sam napravila ovu posebnu transformaciju, kao podsjetnik na vjeru i ljubav", napisala je Marina uz video kojeg je simbolično objavila na Veliki petak.

Marina Mamić - 2 Foto: Instagram Screenshot

Marina Mamić - 1 Foto: Instagram Screenshot

Marina Mamić - 3 Foto: Instagram Screenshot

Na videu se vidi kako iz potpuno prirodnog izdanja prelazi u snažan i dojmljiv lik, uz detalje poput suza i realističnog make-upa koji dodatno naglašavaju simboliku patnje i žrtve.

Marina je već poznata po svojim transformacijama u različite javne ličnosti i likove, no ova uskrsna objava nosi posebnu težinu jer, osim tehničke izvedbe, prenosi i snažnu duhovnu poruku. Ni ovoga puta reakcije pratitelja nisu izostale – mnogi su pohvalili njezin talent, ali i istaknuli kako je ovom transformacijom uspjela prenijeti emociju.

Marina Mamić na Instagramu Foto: Instagram

Marina Mamić Foto: Instagram

Marina Mamić Foto: Instagram

"Predivno Marinice", "Kakva umjetnost u vjeri", "Brza transformacija u Isusa mi se sviđa", "Svaka ti čast stvarno predivno je, neka te dragi Bog blagoslovi", "Ajme draga Marina, emotivno i divno", "Aaaaa Marina draga", napisali su joj pratitelji u komentarima na Instagramu i TikToku.

Ovim potezom Marina Mamić još jednom je pokazala da šminka može biti puno više od estetike – može biti i snažan oblik izražavanja i poruke.

