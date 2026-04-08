Znate li gdje se fotografirao Jakov Jozinović? Nova objava ganula je fanove, pale su i usporedbe

Mladi hrvatski pjevač Jakov Jozinović ovih dana boravi u Sjevernoj Makedoniji, a tamo je posjetio Memorijalni centar Toše Proeskog u Kruševu, mjesto koje čuva uspomenu na jednog od najvoljenijih regionalnih glazbenika.

Tijekom posjeta, Jakov je obišao izložbeni prostor ispunjen fotografijama, osobnim predmetima i glazbenim nasljeđem Toše Proeskog, a posebno ga je dirnula atmosfera koja i danas svjedoči o snažnoj povezanosti publike s prerano preminulim pjevačem. Fotografirao se ispred velikog plakata s Tošinim likom, ali i u prostoru s brojnim umjetničkim fotografijama koje prikazuju različite faze njegove karijere.

Pogledaji ovo Celebrity Sretan dan u obitelji chefa Vukadina, objavio je fotke na Instagramu: ''Živote naš...''

Ovaj emotivan obilazak ostavio je snažan dojam na mladog pjevača, koji često upravo Tošine pjesme pjeva na svim nastupima.

''Respekt, bravo!'', ''Budi dobar čovjek, kao što je bio Toše... glas i karizmu imaš... samo nebo ti je granica...'', ''Najviše podsjećaš na njega dobrotom i ljubavlju kojom obasipaš sve'', ''Ti si nama Jakove poslan od Boga i velik si nam dar svima. Jako podsjećaš na Tošu po čistom srcu i dobroti. Mi za čuda letimo s tobom i dragim Bogom. Blagoslov si'', ''Nakon Toše, pravi melem za dušu naš Jakov, hvala Ti Bože na takvim mladim ljudima'', usporedili su ga brojni u komentarima s neprežaljenim pjevačem.

Jakov je u Makedoniji jer 9. travnja ima koncert u Skopju.

Podsjetimo, prošlog tjedna Jakov je održao nekoliko koncerta u Sava Centru u Beogradu, a rasprodao ih je ukupno 10. Nadmašio je tako i brojna druga velika imena.

Pogledaji ovo Nekad i sad Sjećate li se ovog para iz filma Zapravo ljubav? Nakon više od 22 godine opet su se sreli

Najavio je potom i koncert van Balkana.

1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 Zanimljivosti Tko je ljepotica širokog osmijeha koja glumi u novom holivudsko-srpskom filmu?

1/16 >> Pogledaji ovu galeriju +11 Nekad i sad Gdje je grudnjak? Ispod prozirnog topa vidjelo se baš sve

Pogledaji ovo Nekad i sad Napustila je hit-seriju na vrhuncu slave, a sada je otkrila što se krilo iza njezine odluke