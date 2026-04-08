Mladen Grdović ima poruku za Jakova Jozinovića: ''Ja sam u njegovim godinama...''

Mladen Grdović zbog laringitisa umalo je otkazao slavljenički koncert u Zagrebu, no ipak je smogao snage i stao na pozornicu. Nizali su se njegovi legendarni hitovi, a rasprodana dvorana Lisinski pjevala je uglas. Kakvog je zdravlja, što je poručio Jakovu Jozinoviću i misli li se malo odmoriti od nastupa? Sve je ispričao našem Davoru Gariću.

Sve svoje pratitelje, novinare i kolege glazbenike Mladen Grdović tijekom vikenda je zabrinuo fotografijom s maskom za lice iz bolnice.

O čemu se radilo?

''To je inhalacija, inhalacija za glasnice, ništa drugo. Trebao sam otkazati koncert, ali nisam htio zbog vas!'', otkrio nam je Mladen.

Pogledaji ovo Nekad i sad Napustila je hit-seriju na vrhuncu slave, a sada je otkrila što se krilo iza njezine odluke

Kako se općenito osjeća, klako je sa zdravljem generalno?

''Evo da kucnem, zbilja sam dobro sa zdravljem...i godine su tu. Kad mogu malo trčim, ne više kao prije, ali brzo hodanje obavezno'', kaže nam.

45 godina karijere, koja je tajna da čovjek baš toliko dugo uspije na sceni?

''45 godina je prošlo za čas! Toliko svijeta, toliko svega, koncerata... Rekao sam zadnji put da sam ovdje imao oko 200 koncerata u životu, bilo je najviše za vrijeme rata gdje smo radili sedmično po tri puta! Nisam od onih pjevača da dođeš i otpjevaš dimba bamba, dimba bamba! Moraš napraviti pjesmu koja ima težinu!'', govori Mladen.

Pogledaji ovo Celebrity Znate li gdje se fotografirao Jakov Jozinović? Nova objava ganula je fanove, pale su i usporedbe

U Lisinskom je nastupio preko 200 puta. Jakov Jozinović ide njegovim koracima i puni te dvorane. Kako komentira uspjeh tog mladog čovjeka?

''Uvijek je bilo u povijesti, uvijek se pojavljivao netko mlad, pa je otišao, pa dođe drugi, pa je otišao, pa dođe treći... Treba raditi na sebi, treba komponirati, skladati. Treba se puno potruditi, mlad je. Ja sam u njegovim godinama snimio već dvije ploče. Tad je bilo teško. Tad je bila ekipa: Tereza Kesovija, Drago Diklić, Miro Ungar, Ivica Šerfezi, Tomislav Ivčić, Đo Maračić...'', prisjetio se Mladen.

Kakav je plan i program za proljeće i ljeto? Jesi li se nakrcao koncertima ili ćeš uzet malo lakši tempo?

''A teško! Lakši tempo je teško uhvatiti! Pokušat ćemo ako bude sreće pa da se i ja malo okupam, malo s brodom i tako dalje'', govori nam.

1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 Zanimljivosti Tko je ljepotica širokog osmijeha koja glumi u novom holivudsko-srpskom filmu?

1/16 >> Pogledaji ovu galeriju +11 Nekad i sad Gdje je grudnjak? Ispod prozirnog topa vidjelo se baš sve