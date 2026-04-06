Ovo smo pitanje postavili našim glazbenicima, a svi su imali sličan odgovor!

Hoće li se ikad umiroviti? Ovo smo pitanje postavili našim poznatim glazbenicima, a svi su imali sličan odgovor. Ni sa 70, 80 ili čak i više godina, mnogi od njih ne planiraju stati. Tko se sve ne vidi u mirovini, već samo na pozornici, provjerila je naša Julija Bačić Barać.

Neda Ukraden ima 75 godina, a pjevati je počela prije više od pola stoljeća. I nakon toliko godina karijere na mirovinu ni ne pomišlja.

Galerija 5 5 5 5 5

"Ma kakva mirovina, ja bih to ukinula. Ja bih zabranila tu mirovinu. Ja ne znam šta će ljudi u mirovini, ajde? Ma šta ćeš kući da gledaš ove crne ratove, ovaj jad i čemer, sve", rekla je Neda.

Kraj karijere ne vidi ni Nedin kolega s estrade Duško Lokin. Ima 83 godine, ali mu još ne pada na pamet postati umirovljenik.

"Bože, sačuvaj. Kako može umirovljenik koji svake subote ima koncert, putuje od nemila do nedraga, imam svoj bend s kojim svaki tjedan imam jedan dan probu, 3-4 sata", kaže Duško.

Još uvijek je, kad je posao u pitanju, vrlo aktivna i Josipa Lisac te ne planira stati.

"Glazbena mirovina? Pa ja nemam radni glazbeni vijek, tijek. Mirovinu dobiješ ako imaš staž i ako radiš negdje, a gdje ja radim? Ja nisam zaposlena nigdje. U kakvu mirovinu da odem onda? Ne kužim. Ja znam na što vi ciljate zato što ljudi kažu – joj, dosadni su, neka idu u mirovinu", rekla je Josipa Lisac.

Miro Ungar u svibnju će proslaviti 89. rođendan i jedan je od onih koji i dalje rade punom parom, a često prima komplimente na račun svog izgleda.

"Malo već ide na živce, ali ipak moram reći da mi je drago kad mi netko kaže da se dobro držim, ali čujte, koliko će to još potrajati, ne znam", kaže Miro.

Za njegovu vitalnost, kaže, najviše su zaslužni geni.

"Nikakva disciplina, nažalost sam ja tu jako nediscipliniran, ne slušam savjete ovih nekih nutricionista, nego jedem ono što mi se sviđa. Pazim ipak na količinu, ali ne obazirem se puno na to. Sva sreća, bavim se sportom."

I Radojka Šverko jedna je od onih koja se ne može zamisliti izvan pozornice. Ima 78 godina i na tu brojku je ponosna.

"Zašto je skrivanje godina želja da izgledaš mlađe, želja da budeš mlađi? Ja to ne razumijem i žao mi je žena koje čine operativne i ne znam kakve zahvate, zašto", rekla je Radojka.

Sedamdeseti rođendan ovog će travnja proslaviti i Hanka Paldum, a ni ona ne planira tako skoro prestati s pjevanjem.

"Kunem vam se da nemam pojma koliko imam godina, ali zaista se ne plašim godina, ne plašim se starosti, živim život punim plućima i imam osjećaj kao da sam na početku karijere", izjavila je Hanka.

A kad na pozornici vidite Željka Bebeka, teško je pomisliti išta drugo nego da su godine samo broj. Zato on ni s 80 nema namjeru otići u mirovinu.

"To je daleko još, jako daleko. O tome se teško razmišlja kad si cijeli život naučio da stalno ideš naprijed. Meni se posrećilo da idem naprijed i ni jednog trenutka ne vidim da bih razmišljao prestati i što ako sve stane. Naravno da će sve stati, jednog dana sve mora stati, ali to nije ono što se mota po glavi, u mašti", kaže Željko.

Po godinama bi umirovljenik mogao biti i Mladen Grdović. Ove će godine napuniti 68, ali kaže da pjevači rade gotovo do posljednjeg dana.

"Ovi su rekli stari ljudi, jesi to odabra, onda to lipo radi do kraja. Mene uvijek pitaju za penziju, u nas nema penzije", kaže Mladen.

Onima kojima je pjesma život, posao nikada zapravo ne prestaje – pjevaju dok god mogu osjetiti svaku notu.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

