Dražen Zečić otkrio koji ga strah prati u ulozi djeda: "Bojim se hoću li biti..."

Dominikanac pater Jozo Čirko spojio je dječji zbor iz trogirske dominikane s glazbenicima Draženom Zečićem i Ivom Jagnjićem iz Dalmatina. Rezultat je pjesma "U vrtu jagoda zrelih". Naša ekipa bila je na snimanju videospota i doznala koje su Zečićeve najveće radosti, Jagnjić se pak prisjetio djetinjstva svoje djece, a pater Čirko vjenčanja poznatih Hrvata! Priča Anamarije Alebić.

Pjesma Nikše Krpetića "U vrtu jagoda zrelih" dobila je novo ruho. U originalnoj verziji pjevaju je ženski glasovi, a u novoj verziji popularni pjevači Dražen Zečić i Ivo Jagnjić Jare, te pater Jozo Čirko, uz pranju dječjeg dominikanskog zbora iz Trogira.

Galerija 3 3 3 3 3

"Ja sam kao mladi momak sa dvadesetak godina svirao u sastavu svetog Dominika u Splitu gdje je bio i pater Čirko i na ovoj originalnoj verziji gdje su bili ženski glasovi sam svirao gitaru. Nekako mi teče lipo, teče kao slap, volim tu pjesmu. Usudio bih se reći da je na moju inicijativu ponovno snimljena. Ovaj put sam imao čast i otpjevat", rekao je Ivo Jagnjić Jare iz popularne grupe Damatino.

Već godinama je postojala ideja o snimanju ove pjesme, a sada je, kaže pater Čirko, bio pravi trenutak.

"Pjesma se zove 'U vrtu jagoda zrelih', a jagoda je jedno nerođeno dijete koje nikada neće dirnuti sunce niti voda niti će ugledati ovaj svijet. Stoga mi je baš drago da mala djeca pjevaju tom jednom svom malom kolegi, djetetu koje nikada neće doći na ovaj svijet."

Tako se ovoj suradnji rado priključio i Dražen Zečić.

"Kada nešto radite s ljubavlju onda vam nije teško. Ponekada nemam živaca niti vremena za svoje pjesme, ali ovo je bilo posebno i drugačije", kazao je Dražen Zečić.

Ivo Jagnjić i Dražen Zečić prijatelji su dugi niz godina, no onaj tko je popularno zvanom Jari ipak najbliži je - Zdravko Sunara.

"Ja sam tu došao jer sam nekada svirao gitaru u crkvenom sastavu svetog Dominika, a Zdravko je bio u crkvi na Kmanu. Dalmatino je naš 'fusion', spoj gdje funkcioniramo kao braća!"

Iako je grupa Dalmatino na sceni više od 25 godina, mirovina im, kaže, ne pada na pamet, a ni kod patera Čirka nema odmora. Naime, ovo je tek jedna u nizu suradnji s velikim glazbenim imenima. Najdražeg pjevača nije htio otkriti, no s nama je podijelio koje pjesme najviše voli slušati.

"Pokojnog Olivera sam volio slušati, od grupe Dalmatino znam sve pjesme i Zečićeve isto. Odlazim na koncerte. Bilo mi je zanimljivo otići na koncert Doris Dragović i na koncert Petra Graše. Ne samo znog njih osobno već i zbog koncerta, produkcije, zbog svega što nude na koncerima. Uvijek se lijepo osjećam."

Upravo je on bio svećenik koji je vjenčao Petra Grašu i Hanu Huljić Grašo.

"Dosta sam ja njih vjenčao, između ostalog i Petra Grašu. Vjenčanje kao vjenčanje, htjeli su da to bude pod navodnicima normalno vjenčanje. Ono što se dogoađo u crkvi, zaista je bilo prekrasno, pobožno i sakramentalno. Nije bio celebrity cirkus već pravo jedno vjerničko vjenčanje sa misom", otkrio je pater Čirko.

Zečić je ovom prilikom otkrio i kako posebno uživa u ulozi djeda.



"Uživam u ulozi djeda. Bojim se hoću li biti dobar djed, ali tako je bilo i prije pa sam se pitao hoću li biti dobar otac, pa je sve ispalo, hvala bogu, za sada dobro. A hoću li biti dobar djeda, trudit ću se."

Ivo Jagnjić pak ima troje djece, a snimanje videospota vratilo ga je u prošlost.

"Čini mi se da su moji jučer bili ovako malešni.Najstariji od njih troje ima skoro trideset godina i pomorac je. Ne mogu vjerovat kako je vrime brzo prošlo. Više nema cike i vriske jer su odrasli. Želimo im sve najbolje svima skupa, da idu u životu u nekim zdravim, normalnim putem i da im život bude lip, dug i ispunjen", zaključio je Ivo Jagnjić.

Obitelj je ovim glazbenicima stup života, a sve ih veže - ljubav. Pa na ovaj uskrsni ponedjeljak, kada se tradicionalno posjećuju obitelj i prijatelji - neka ljubav bude najljepši dar.

