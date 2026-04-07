Upoznajte novo lice Kumova: Sve o glumcu i ulozi koja intrigira gledatelje najdraže serije

Glumac Hrvoje Barišić novo je lice u hit-seriji Kumovi, a povodom svog dolaska u popularni televizijski projekt za naš portal otvoreno je progovorio o ulozi Grabovca, vlastitom pristupu glumi i životu izvan seta.
Dolaskom Hrvoja Barišića u glumačku postavu popularne serije Kumovi, publika je dobila još jedan intrigantan lik, onaj Grabovca, čovjeka čiji karakter već na prvu budi znatiželju. Kako sam glumac otkriva, riječ je o vrlo slojevitom profilu.
''Radi se o osebujnom poduzetniku koji svoje djelatnosti obavlja uglavnom u "sivoj zoni", pri tome hineći legalista i uspješnog poslovnog čovjeka. Svjetonazorski tradicionalist, ali opet pomalo ženskaroš.''
Hrvoje Barišić - 3 Foto: Nova TV
Upravo ta složenost bila je ključna u njegovoj odluci da prihvati ulogu. Kako kaže, privukla ga je prilika da kroz jednog lika prikaže širi društveni obrazac:
''Kod mojeg lika me najviše privukla mogućnost da kroz jednu osobu skiciram mentalni sklop takve vrste ljudi.''
Ipak, koliko god mu je profesionalno izazovan, Grabovac nije netko s kim bi se osobno poistovjetio:
''Teško da postoji osobina Grabovca s kojom bih se mogao ili želio poistovjetiti!''
Hrvoje Barišić - 2 Foto: Nova TV
Barišić pritom ne dijeli uloge na crno-bijele, već svakom liku pristupa s istom razinom razumijevanja i opravdanja:
''Zapravo nikada nisam na takav način dijelio svoje uloge. Čak i kada igram "negativca", moram braniti i opravdati lik. Dakle, sve moje uloge su "pozitivci", ma što god oni učinili.''
Rođeni je Osječanin, pomaže li mu slavonski inat u ovakvim ulogama ili se ne bi opisao 'klasičnim Slavoncem''?
''Više bih se opisao kao klasični lega!''
Na setu Kumova vlada atmosfera koja, unatoč zahtjevnom tempu, ostavlja prostor za opuštenost i dobru energiju među kolegama:
''Atmosfera na setu, uz vrhunske profesionalce koji me okružuju, svakako je dinamična zbog tempa snimanja, ali na neki način i ležerna, što nam svakako olakšava rad.''
Hrvoje Barišić - 4 Foto: Nova TV
Kada je riječ o medijima u kojima djeluje, Barišić ne skriva kako mu je svaki jednako važan, iako u posljednje vrijeme blagu prednost daje kameri:
''Podjednako kazalište, film i televizija.. Premda, moram priznati da su mi u posljednje vrijeme ipak bliži film i televizija.''
Zanimljivo, unatoč upečatljivim ulogama, nikada nije doživio neugodnosti zbog likova koje tumači – naprotiv: ''Nisam. Dapače, uvijek samo ugodne situacije.''
Hrvoje Barišić - 3 Foto: Nova TV
U poslu nastoji zadržati balans i ne biti prestrog prema sebi.
''Nastojim ne biti prestrog.''
A koja je najveća životna lekcija koju ste naučili kroz glumu?
„Ne biti ohol.''
Govoreći o karijeri, ne izdvaja jedan trenutak kao presudan, već smatra da su promjene i zaokreti njezin sastavni dio: ''Prekretnice su jedina konstanta u mojoj karijeri.''
Hrvoje Barišić - 1 Foto: Nova TV
Izvan reflektora, njegov život obilježen je dugogodišnjom stabilnošću i obitelji na koju je posebno ponosan, suprugu Mateu i sina.
''U punoljetnom sam braku (dakle 18 godina) sa suprugom stomatologinjom, s kojom već 17 godina izvodim sina gimnazijalca na pravi put'', zaključuje.
