Od liječnice u Libiji do modne ikone zagrebačkih ulica: Upoznajte 83-godišnju Nevenku!

A sada slijedi priča o jednoj zanimljivoj dami. Nevenka Ivančec-Jakovac osvvaja društvene mreže, a što nam je sve ispričala o svojem životnom putu, pogledajte u prilogu Andree Solar.

Iako danas plijeni pozornost svojim stilom i pojavom, prije nego što je postala prepoznatljiva kao zagrebačka modna inspiracija, osebujna Nevenka nekad je bila liječnica, koja je krajem šezdesetih radila u Libiji, i to u vrijeme revolucije.



''Pa otišla sam jer sam počela raditi i imala sam jako dobru priliku za karijeru. Dobila sam stipendiju i radno mjesto na internoj gdje bi radila taj rad. Međutim 1. rujna revolucija, socijalizam, gori nego bilo gdje, Gaddafi, bio je mlad, rođen iste godine kao ja. Sjećam se kako sjedi na džipu, noge vani, a svi oko njega se tresu. Nama je to tada još bilo nekako avanturistički''.

Iskustvo života u Libiji otkrilo joj je i velike razlike u položaju žena, ali i iznenađujuće sličnosti u brizi o izgledu i identitetu



''Europljanke su tretirali kao da nismo žene, kao da smo neka druga kategorija.

Njihove žene nemaju prava, ali su lijepo odjevene. Nosile su narukvice po cijeloj ruci koje su bile simbol žena. I bile su poštovane. Nisam doživjela neki veliki šok, više onaj civilizacijski''.



Sa suprugom Ivanom je više od pola stoljeća, a njihova ljubavna priča okrunjena je brakom upravo u Libiji. Iako su tadašnje okolnosti spriječile neke planove, njihova veza izdržala je sve izazove



''Znate, znaju mi reći, bila si lukava, u pustinji nema izbora! Bitno je da imate isti cilj u životu, 90% veze. Možda da nije bio liječnik, ne bih ga ni prihvatila. Teško vas netko tko je tehničar ili neki umjetnik, teško vas razumije. Različit nam je karakter, on je uzrok jako vrućih rasprava. U puno stvari mislimo različito, čak i u politici. Kad sam bila dijete nikad nisam vidjela rastavljene roditelje. Nikoga, to je raritet bio da se netko razvede i onda vam to uđe nekako pod kožu.

Danas Nevenka privlači pozornost svojim stilom, zbog čega je sve popularnija na društvenim mrežama. Za nju je dobro odijevanje način izražavanja poštovanja prema gradu i samoj sebi



''Nisam mislila dijeliti modne kombinacije. Vidjela sam ta snimanja po ulici i mislim si vidiš kako ljudi ustvari cijene to da netko drži do kulture jednog grada u kojem živi. To je poštovanje gradu jer vi kad izađete na ulicu, vi taj grad poštujete. Moda znači suvremenost, da odgovarate vremenu i trenutku u kojem živite. Kod oblačenja mi strašno puno znači dekoracija. Kod svakog filma gledam kostimografiju - broševe, ružice, šešire, taškice, rukavice.. To su artikli koji čine odjeću lijepom''.

Sa zanimanjem promatra kako se mlade žene danas odijevaju, ali naglašava da stil treba biti odraz osobnosti, a ne samo trendova



''Na špici stvarno ima djevojaka koje su kreativne. Ona je sebi napravila nešto, ima ideju što hoće i to mi se strašno sviđa. To me malo podsjeća na mladost kad se to gledalo kritično. Ako ja imam tolike godine i imam volju, zašto druga osoba koja ima moje godine ne bi imala volju? Za Zagreb se čudim, u Splitu kad šećete, Rijeci, jako su uređene žene, Slovenija, Ljubljana.''.



Za Nevenku, stil nije samo pitanje odijevanja, već i stav prema životu i vlastitom identitetu.

''Sve najljepše prema mlađima, naročito jer će biti starije jednog dana ako imaju sreće. A starijoma da se oblače prema onome kak se osjećaju. Ako ona ima mladenački duh još i tako funkcionira, onda neka se rihta. Ako mozak još uvijek dobro funkcionira, onda tako i živite''.



Od ambulante u Libiji do zagrebačkih ulica, njezina priča pokazuje da stil, stav i želja za znanjem ne poznaju godine. A upravo Nevenkino životno iskustvo daje onaj pravi osobni pečat.

