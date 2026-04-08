Marko Mršić nastavlja solo priču novim singlom "Gdje su duše slobodne"

Nakon što je predstavio svoj prvi samostalni singl i time otvorio novo poglavlje izvan benda Divlji dječak, Marko Mršić nastavlja graditi svoj autorski identitet novom pjesmom "Gdje su duše slobodne" koja dodatno potvrđuje njegov prepoznatljiv stil.

Glazbu i tekst i ovoga puta potpisuje sam Mršić, dok aranžman, produkciju, snimanje, miks i mastering potpisuje Zlatko Čošić iz Golden Corner Studija, a videospot je režirao Hrvoje Wächter. Dok je prethodnim singlom “Alergeni” otvorio temu ljubavnih iskustava i njihovih posljedica, novom pjesmom Mršić se okreće još osobnijem prostoru, unutarnjem trenutku odluke i promjene.

Temeljna poruka ostaje jednostavna, odluka o borbi i promjeni no njezina izvedba daleko je od jednoznačne. Kroz poetske slike, poput prašine obasjane svjetlom ili sna koji “klizi iz sobe”, pjesma gradi atmosferu u kojoj se slušatelj prepoznaje u vlastitim mislima i dvojbama. Osjećaj odmaka od svijeta posebno dolazi do izražaja u stihu “žuri svijet da nestane”, koji ne govori o konkretnim okolnostima, već o općem dojmu ubrzanosti i nesklada.

S druge strane, “tanak san klizi iz sobe” jasno označava trenutak prijelaza iz odgađanja u odluku. Refren dodatno zaokružuje ideju pjesme, pri čemu stih “tamo gdje su duše slobodne” naglašava slobodu kao unutarnje stanje, a ne konkretnu destinaciju. Mršićev prijelaz iz benda u solo karijeru tako se ne očituje samo u promjeni imena, već i u sve izraženijem fokusiranju na unutarnje procese i značenja.

Njegov autorski pristup ostaje dosljedan i bez nametanja zaključaka te dopušta slušatelju da sam odredi smjer. U narednom razdoblju planira nastaviti objavljivati nove pjesme, s ciljem da ih u budućnosti objedini u cjeloviti album, dok će se nastupima posvetiti kada autorski repertoar bude u potpunosti zaokružen. Novi singl je dostupan na svim streaming servisima.