Marko Mršić nastavlja solo priču novim singlom "Gdje su duše slobodne"

Nakon što je predstavio svoj prvi samostalni singl i time otvorio novo poglavlje izvan benda Divlji dječak, Marko Mršić nastavlja graditi svoj autorski identitet novom pjesmom "Gdje su duše slobodne" koja dodatno potvrđuje njegov prepoznatljiv stil.
Glazbu i tekst i ovoga puta potpisuje sam Mršić, dok aranžman, produkciju, snimanje, miks i mastering potpisuje Zlatko Čošić iz Golden Corner Studija, a videospot je režirao Hrvoje Wächter. Dok je prethodnim singlom “Alergeni” otvorio temu ljubavnih iskustava i njihovih posljedica, novom pjesmom Mršić se okreće još osobnijem prostoru, unutarnjem trenutku odluke i promjene.
evo gdje je danas
Sjećate se inspektora Mosera? Njegov kraj rasplakao je vjerne fanove
glavna tema večeri
Gdje je grudnjak? Ispod prozirnog topa vidjelo se baš sve
pokazala je svaki detalj
Pogledajte kako izgleda kuhinja 28-godišnje milijarderke, štednjak posebno privlači pozornost
Temeljna poruka ostaje jednostavna, odluka o borbi i promjeni no njezina izvedba daleko je od jednoznačne. Kroz poetske slike, poput prašine obasjane svjetlom ili sna koji “klizi iz sobe”, pjesma gradi atmosferu u kojoj se slušatelj prepoznaje u vlastitim mislima i dvojbama. Osjećaj odmaka od svijeta posebno dolazi do izražaja u stihu “žuri svijet da nestane”, koji ne govori o konkretnim okolnostima, već o općem dojmu ubrzanosti i nesklada.
S druge strane, “tanak san klizi iz sobe” jasno označava trenutak prijelaza iz odgađanja u odluku. Refren dodatno zaokružuje ideju pjesme, pri čemu stih “tamo gdje su duše slobodne” naglašava slobodu kao unutarnje stanje, a ne konkretnu destinaciju. Mršićev prijelaz iz benda u solo karijeru tako se ne očituje samo u promjeni imena, već i u sve izraženijem fokusiranju na unutarnje procese i značenja.
Njegov autorski pristup ostaje dosljedan i bez nametanja zaključaka te dopušta slušatelju da sam odredi smjer. U narednom razdoblju planira nastaviti objavljivati nove pjesme, s ciljem da ih u budućnosti objedini u cjeloviti album, dok će se nastupima posvetiti kada autorski repertoar bude u potpunosti zaokružen. Novi singl je dostupan na svim streaming servisima.