Dalmatino ima poklon za obožavatelje na Uskrsni ponedjeljak, poslušajte novi singl!

Omiljena grupa Dalmatino donosi novi singl "Moja Si Najveća Bol", na oduševljenje njihovih brojnih obožavatelja na Uskrsni ponedjeljak.

Grupa Dalmatino, jedan od najomiljenijih i najdugovječnijih sastava domaće glazbene scene, nastavlja svoj impresivan niz hitova novim singlom "Moja Si Najveća Bol", objavljenim pod okriljem diskografske kuće Dancing Bear.

Nakon niza uspješnica koje su osvojile publiku i radijski eter, bend još jednom demonstrira svoju sposobnost da kroz jednostavne, ali snažne emocije stvori pjesme koje ostaju.

Ovaj iznimno uspješan dalmatinski sastav iza sebe ima rasprodane koncerte diljem Hrvatske i svijeta, stotine milijuna streamova te mnogobrojne tjedne na vrhu radijskih ljestvica i HR Top 40. Novim singlom "Moja Si Najveća Bol" donose još jednu bezvremensku melodiju i stihove koji diraju ravno u srce, ostajući vjerni svom autentičnom izričaju koji prirodno pronalazi put do slušatelja svih generacija.

"Nakon duže pauze, objavili smo naš novi singl 'Moja Si Najveća Bol'! Veselimo se novom glazbenom izdanju - malo smo se usporili jer smo zadnje 4 godine puno svirali, a to se, naravno, odrazilo i na naša nova glazbena izdanja, to jest na kreativni dio ovog posla", izjavio je Ivo Jagnjić.

"Dakle, imamo živu pjesmu, odnosno vrlo živahnog tempa, za koju mislimo da će pronaći svoje mjesto i na streaming platformama i u radijskom eteru. Nadam se da oni koji nas prate i koji vole ovu priču koja se zove Dalmatino neće biti razočarani!", zaključuje Ivo.

Službeni videospot za pjesmu "Moja Si Najveća Bol" stiže 15. travnja, nekoliko dana nakon objave singla te će donijeti dodatni sloj ove emotivne glazbene priče i dati joj novu dimenziju.

Singl "Moja Si Najveća Bol" nastavlja njegovati ono po čemu je Dalmatino jedinstven, kroz spoj tradicionalnog dalmatinskog senzibiliteta i suvremenog glazbenog pristupa. Pjesma donosi snažnu emotivnu priču o ljubavi koja ostaje, ali i boli koja ne prolazi, uz prepoznatljivu toplinu njihovog zvuka i iskrenost interpretacije.

Glazbu i tekst potpisuje Ivo Jagnjić, dok aranžman potpisuju Ivo Jagnjić, Zdravko Sunara i Ante Gašpardi, a za produkciju su zaslužni Zdravko Sunara i Ivo Jagnjić. Njihova uigrana autorska i produkcijska suradnja još jednom rezultira pjesmom koja se prirodno uklapa u bogat katalog benda, ali istovremeno donosi svježinu i novu emociju.

S novim singlom "Moja Si Najveća Bol", Dalmatino još jednom potvrđuje status benda koji s lakoćom pronalazi put do publike, spajajući nostalgiju, emociju i njihov poznati zvuk u pjesmu koja će zasigurno dugo ostati u srcima slušatelja, ali i u radijskom eteru te koncertnim set listama.

Publika će novu pjesmu imati priliku čuti i uživo na nadolazećim koncertima, gdje Dalmatino iz večeri u večer potvrđuje zašto već godinama drži posebno mjesto na domaćoj glazbenoj sceni.

