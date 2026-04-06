Na ovaj je način kralj Charles prekršio protokol i pokazao koliko je blizak s unukom Charlotte!

Kralj Charles na uskrsnoj misi nježnom je gestom prema unuci Charlotte pokazao svoju emotivnu stranu.

Kraljevska obitelj proteklog se vikenda okupila na tradicionalnoj uskrsnoj misi ispred kapele svetog Jurja u Windsoru, a iako je sve bilo u znaku stroge ceremonije, 77-godišnji kralj Charles nije skrivao emocije te je nježnim gestom prema unuci, princezi Charlotte, raznježio okupljene.

Neposredno prije ulaska u crkvu, britanski kralj kratko je zastao, nasmiješio se i nježno položio ruku na rame princeze. Taj spontan i topao trenutak odmah je privukao poglede okupljenih i fotografa, otkrivajući njegovu bliskost s obitelji unatoč kraljevskim obavezama i nedavnim zdravstvenim izazovima. Nakon toga ušao je u kapelu, a iza njega su pristigli kraljica Camilla, princ William, princeza Kate te prinčevi George i Louis.

Unatoč hladnom i vjetrovitom vremenu, kralj je bio dobro raspoložen te je srdačno pozdravljao okupljene. Dok su on i Camilla stigli državnim Bentleyjem, ostali viši članovi obitelji, predvođeni princem i princezom od Walesa, došli su pješice iz dvorca Windsor. Camilla je zablistala u crvenoj haljini od krep vune s potpisom Fione Clare, uz broš koji je nekoć pripadao kraljici Elizabeti II.

Mlada princeza Charlotte razveselila je prisutne mašući okupljenima, odjevena u haljinu i kaput boje devine dlake s baršunastim detaljima, dok je princ Louis ponosno koračao uz nju.

U povorci su bili i princeza Anne sa suprugom, kao i vojvoda od Edinburgha sa sinom Jamesom. Posebnu pažnju privukla je i obitelj Petera Phillipsa, koji je stigao sa zaručnicom Harriet Sperling, kćerima te njezinom kćeri Georginom, koja im se prvi put pridružila.

S druge strane, princ Andrew te princeze Beatrice i Eugenie ove su godine izostali. Iako su ranije sudjelovali, ovoga puta su, u dogovoru s kraljem, odlučili preskočiti okupljanje, a kao razlog navode se okolnosti i pritisak javnosti povezani s prošlim kontroverzama.

Ovogodišnje uskrsno okupljanje imalo je dodatnu težinu jer su ga lani propustili princ i princeza od Walesa zbog njezina liječenja, pa je njihov povratak izazvao veliko oduševljenje javnosti.

