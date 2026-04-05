Tradicionalni kraljevski Uskrs: Osim bivšeg princa Andrewa nisu se pojavili još neki članovi obitelji

U dvorcu Windsor okupili su se ključni članovi kraljevske obitelji na tradicionalnoj uskrsnoj misi. Ipak, dio obitelji ove je godine izostao iz javnog okupljanja.

Britanska kraljevska obitelj okupila se na tradicionalnoj uskrsnoj misi u kapeli sv. Jurja u dvorcu Windsor, gdje su zajedno stigli kralj Charles III. i kraljica Camilla, kao i princ William i princeza Kate sa svoje troje djece, piše Daily Mail.

Velik broj okupljenih građana već se od ranog jutra okupio ispred dvorca kako bi uživo pratio dolazak kraljevske obitelji.

Kralj Charles, kraljica Camilla Foto: Profimedia

Posebnu pažnju privukli su princ William i princeza Kate sa svojom djecom – princem Georgeom, princezom Charlotte i princem Louisom – koji su se pojavili zajedno i odmah osvojili simpatije okupljenih.

Kate Middleton, princ William i njihova djeca Foto: Profimedia

Riječ je o njihovom prvom zajedničkom javnom pojavljivanju na uskrsoj misi nakon dvije godine, a do kapele su stigli pješice iz dvorca Windsor. Prošle su godine blagdan proveli u Norfolku s djecom, dok su 2024. izostali nedugo nakon što je Kate u emotivnoj videoporuci otkrila da je započela preventivnu kemoterapiju.

Kate se pojavila u elegantnoj svijetloj kombinaciji sa šeširom, dok su William i sinovi nosili tamnoplava odijela. Mala Charlotte bila je odjevena u haljinu i kaput toplih tonova, a Louis je ponosno koračao uz nju.

Kate Middleton, princ William i njihova djeca Foto: Profimedia

Na misi su bili i princeza Anne sa suprugom, kao i vojvoda od Edinburgha sa sinom Jamesom, dok su se među uzvanicima našli i Peter Phillips sa svojom partnericom.

Princeza Anne Foto: Profimedia

Ipak, ove godine izostalo je nekoliko članova obitelji. Bivši princ Andrew zbog istrage nije mogao doći, ali je dan ranije snimljen je kako šeta pse na imanju Sandringham. Također, princeze Beatrice i Eugenie nisu prisustvovale misi. Kako navode izvori bliski dvoru, odluka o njihovu izostanku donesena je uz suglasnost kralja te su, kako se ističe, ''napravili alternativne planove'' Dodaje se i kako bi se obitelji mogli pridružiti u nekim budućim prilikama.

