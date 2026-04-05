Prava mala bajka: Pogledajte uskrsni stol Marka Grubnića, pazio je na baš svaki detalj

Marko Grubnić i ove je godine Uskrs obilježio u svom prepoznatljivom stilu, pretvorivši blagdanski stol u pravu malu scenografiju. Svaki detalj pažljivo je odabran i uklopljen u razigranu, proljetnu priču.

Danas se diljem Hrvatske slavi Uskrs, a blagdanski stolovi, kao i svake godine, u središtu su pažnje. Među onima koji su posebno pazili na svaki detalj našao se i naš Marko Grubnić, koji je svojim uskrsnim uređenjem ponovno oduševio pratitelje.

Marko je na društvenim mrežama pokazao svoj raskošno dekorirani uskrsni stol, n kojem ništa nije prepušteno slučaju. Od pažljivo odabranog posuđa i dekoracija do razigranih detalja inspiriranih pričom o ''Alisi u zemlji čudesa'', svaki element imao je svoje mjesto.

Galerija 30 30 30 30 30

''Sretan Uskrs, dragi moji. Uskrs je vrijeme kada srce zastane na trenutak i u tišini zahvali za dar života, ljubavi i radosti… Neka vam ovaj blagoslovljeni dan donese obilje mira, nade i nježnih trenutaka koje ćete zauvijek nositi u sebi. Neka svaki novi početak procvjeta poput proljeća u vašim dušama'', napisao je na Instagramu.

''Inspiriran čarolijom Alise u zemlji čudesa, moj uskrsni stol ove je godine postao mala bajka – mjesto gdje vrijeme na trenutak staje, gdje su boje življe, a osmijesi iskreniji... Kao da je Bijeli Zec upravo protrčao kroz prostoriju, a Šeširdžijina čajanka oživjela među cvijećem i svijećama'', dodao je.

Posebnu pažnju privlače figurice zečeva u elegantnim izdanjima, cvjetni aranžmani u živim bojama te bogato ukrašena torta s detaljima koji podsjećaju na bajkoviti svijet. Stol je dodatno upotpunjen porukama i sitnim dekoracijama koje stvaraju dojam pažljivo osmišljene priče.

''Želio sam da Uskrs u mom domu bude poseban, drugačiji – poput putovanja kroz čudesni svijet mašte…Slavlje boja, života i ljepote – poput proljetne livade u punom cvatu, pretvorilo je moj blagdanski stol u pravo malo čudo. Atmosfera koja istovremeno grije srce i budi dječju radost… Jer stil i tradicija mogu plesati zajedno – uz malo kreativnosti, osobnog pečata i čarolije koja nas podsjeća da vjerujemo u nemoguće… baš kao Alisa. Sretan Uskrs svima...Neka vaša srca uvijek pronađu put do svog čudesnog svijeta'', zaključio je.

U svom prepoznatljivom stilu, Grubnić je još jednom pokazao kako blagdansko uređenje može izgledati kao prava mala scenografija, a cijeli dojam ostavlja bez daha.

