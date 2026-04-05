Ivančica Pahor u teškom razdoblju poslala snažnu poruku i pokazala uskrsnu raskoš svoga doma

Ivančica Pahor podijelila je s pratiteljima blagdanske trenutke iz svog doma, u objavi koja odiše toplinom i posebnom atmosferom Uskrsa. U vremenu koje za nju nosi dodatnu težinu, njezine riječi i prizori koje je pokazala prenose poruku vjere, snage i nade.
Bivša hrvatska misica i poduzetnica Ivančica Pahor na društvenim je mrežama pokazala kako izgleda uskrsna atmosfera u njezinom domu, a pažljivo uređeni detalji odmah su privukli pozornost.
Na fotografijama dominira elegantno uređen blagdanski stol u svijetlim i zlatnim tonovima, uz raskošne cvjetne aranžmane koji prostoru daju profinjen i proljetni ugođaj.
Posebno se ističu dekorativni zečevi, ukrasna jaja i pažljivo odabrani detalji koji cijelu priču čine skladnom i vizualno upečatljivom.
Ivančica je pozirala uz bogato ukrašen stol, a uz fotografije i video podijelila je i snažnu, emotivnu poruku koja posebno odjekuje u ovo blagdansko vrijeme.
''Uskrs je priča o ljubavi koja se daruje bez mjere, o žrtvi koja spašava i o svjetlu koje pobjeđuje svaku tamu. U Isusu Kristu nalazimo simbol nade, oprosta i novog početka, put koji nas uči kako voljeti, kako vjerovati i kako uvijek iznova ustati. Neka vam ovaj sveti blagdan donese mir u srce, snagu u vjeri i toplinu u svakom susretu. Sretan i blagoslovljen Uskrs vama i vašim najmilijima'', napisala je na Instagramu.
Podsjetimo, predivna Ivančica krajem prošle godine otkrila je da boluje od karcinoma. Detalje je ispričala i za naš portal, a intervju možete pročitati OVDJE.
Nedavno je s majkom snimljena u posebnom izlasku, a više o tome pisali smo OVDJE.
