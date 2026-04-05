Zvijezda Beverly Hillsa završila u bolnici nakon prometne nesreće, s njom su bila i djeca

Glumica je navodno bila za volanom kada je drugo vozilo velikom brzinom udarilo u njihov automobil, a u njemu je bilo i više djece. Svi su nakon nesreće prevezeni u bolnicu.

Tori Spelling, najpoznatija po ulozi Donne Martin u teen seriji "Beverly Hills, 90210", doživjela je prometnu nesreću u Kaliforniji, a u automobilu su s njom bila i djeca, prenosi TMZ. Sve se dogodilo u četvrtak u gradu Temecula, oko 135 kilometara od Los Angelesa.

Kako navodi isti izvor, 52-godišnja glumica bila je za volanom SUV-a kada je drugo vozilo navodno velikom brzinom udarilo u njihov automobil. Policija je, prema informacijama koje prenosi TMZ, stigla na mjesto nesreće nešto prije 18 sati, gdje su zatekli dva oštećena vozila.

Tori Spelling Foto: Profimedia

Prema neslužbenim fotografijama koje kruže internetom, jedan automobil pretrpio je velika oštećenja na prednjem dijelu, dok je SUV ostao bez dijelova branika, svjetala i podvozja. Izvori bliski slučaju rekli su za TMZ da je Spelling u vozilu imala sedmero djece – četvero svoje i troje njihovih prijatelja. Navodno je drugo vozilo prošlo kroz crveno svjetlo prije sudara.

Tori Spelling Foto: Profimedia

Sudionici nesreće pregledani su na mjestu događaja, a u tom trenutku nije bilo uhićenja, navodi TMZ. Kako dalje piše isti portal, Spelling i sedmero djece zatim su prevezeni u bolnicu s tri vozila hitne pomoći - imaju lakše ozljede poput posjekotina, modrica...

Očevici su snimili i video s mjesta nesreće na kojem glumica razgovara s policijom, a snimku je također objavio TMZ. Video pogledajte OVDJE.

Istraga o okolnostima nesreće i dalje je u tijeku. Daily Mail navodi kako su kontaktirali predstavnike glumice i lokalne vlasti, no odgovor im zasad nije stigao.

Tori Spelling Foto: Profimedia

Inače, Spelling je majka petero djece – Liama, Stelle, Hattie, Finna i Beaua – koje ima s bivšim suprugom Deanom McDermottom. Ovo joj nije prvi put da je sudjelovala u prometnoj nesreći, s obzirom na to da je još 2011. godine, pokušavajući izbjeći paparazze, automobilom udarila u zid dok je vozila dvoje najstarije djece u školu.

