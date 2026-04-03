Mnogi su je gledali kao novu kraljicu telenovela, no na vrhuncu karijere sve je ostavila iza sebe

Allisson Lozz bila je smatrana novom zvijezdom meksičkih telenovela, no zbog vjere je odlučila napustiti glumačku industriju

Meksičke telenovele kroz desetljeća su dale priliku mnogim mladim glumcima koji bi nakratko zasjali prije nego su se odlučili povući iz industrije.

Allisson Lozz bila je jedno od najprepoznatljivijih mladih lica meksičkih telenovela 2000-ih, pred kojima je bila obećavajuća karijera, no na vrhuncu slave odlučila je povući se iz svijeta glume i započeti potpuno novi život daleko od reflektora.

Allisson Marian Lozano Núñez rođena je 1. kolovoza 1992. godine u Chihuahua u Meksiku, a već kao djevojčica pokazivala je talent za scenu. Svoju karijeru započela je sudjelovanjem u popularnom dječjem glazbenom realityju "Código F.A.M.A.", gdje je prvi put privukla pažnju javnosti.

Nakon toga vrlo brzo ulazi u svijet telenovela – već s desetak godina dobiva prve uloge, a publika je pamti iz dječjih i tinejdžerskih serija poput "Alegrijes y rebujos" i "Misión S.O.S.".

Pravi uzlet karijere dolazi sredinom 2000-ih kada se pojavljuje u popularnoj seriji "Rebelde", jednoj od najgledanijih latino produkcija tog vremena. Nedugo zatim dobiva glavne uloge u hit telenovelama "Al diablo con los guapos" i "En nombre del amor", koje su je učinile jednom od najtraženijih mladih glumica u Meksiku.

U tom razdoblju Lozz je bila na vrhuncu popularnosti, a njezina karijera činila se tek na početku.

Ipak, 2010. godine, nakon velikog uspjeha telenovele "En nombre del amor", koja se emitirala i u Hrvatskoj na programu Nove TV i Dome TV, Allisson donosi iznenađujuću odluku – povlači se iz glume.

Razlog je bio njezin duhovni put i odluka da se posveti vjeri kao Jehovin svjedok, što je za nju postalo važnije od karijere u showbusinessu. Time je prekinula karijeru koja je trajala tek nekoliko godina, ali je ostavila snažan trag među publikom.

Godine 2011. udala se za Eliua Gutiérreza, s kojim danas ima dvije kćeri. Nakon povlačenja iz javnog života preselila se u Sjedinjene Američke Države, gdje danas živi u Coloradu. Daleko od glumačkih setova, fokusirala se na obitelj i osobni razvoj, ali i poslovne projekte.

Danas Allisson Lozz više ne koristi svoje umjetničko ime, već živi kao Allisson Gutiérrez. Bavi se poslovima u području prodaje i kozmetike, gdje je izgradila uspješnu karijeru kao poduzetnica. Aktivna je i na društvenim mrežama, gdje dijeli dijelove svog svakodnevnog života, obitelji i poslovnih uspjeha.

Iako je njezina glumačka karijera trajala relativno kratko, Allisson Lozz ostala je upamćena kao jedna od najpopularnijih mladih zvijezda telenovela. Njezin izbor da napusti slavu i posveti se vjeri i obitelji i danas izaziva interes javnosti, ali i poštovanje – jer pokazuje koliko se životni prioriteti mogu promijeniti, čak i kada je uspjeh već na dohvat ruke.

