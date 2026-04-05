Pamtite li Diega iz telenovele koju su i Hrvati obožavali? Danas ima 39 godina i milijune pratitelja

Christopher von Uckermann bio je jedan od najprepoznatljivijih likova Rebeldea, a njegova priča prati put od dječjih reklama i tinejdžerske slave do života nakon globalnog uspjeha koji je obilježio čitavu generaciju.

Christopher von Uckermann godinama je bio miljenik publike, a posebno su za njim ludjele žene zahvaljujući ulozi buntovnog Diega Bustamantea u popularnoj seriji ''Rebelde''. Svojedobno se prikazivala i na Doma TV, gdje je stekla veliku popularnost, a njegov lik ostao je jedan od najprepoznatljivijih među fanovima.

Meksički glumac još je od najranije dobi pokazivao interes za umjetnost, a prve korake u karijeri napravio je već kao dvogodišnjak, pojavljujući se u reklamama i manjim televizijskim ulogama, piše IMDb.

Dulce María, Christopher von Uckermann

Iako je bio prisutan na sceni od malih nogu, pravu popularnost stekao je upravo kroz Rebelde, gdje je utjelovio Diega Bustamantea – sina utjecajnog političara koji sanja o glazbenoj karijeri. Upravo mu je ta uloga donijela status tinejdžerskog idola i veliku bazu obožavatelja.

Christopher von Uckermann

U seriji, koja broji čak 440 epizoda, glumio je uz Dulce Mariju, Maite Perroni, Alfonsa Herreru, Anahi i Christiana Cháveza, a iz nje je proizašao i bend RBD. Glazbeni projekt ubrzo je prerastao u globalni fenomen, s rasprodanim koncertima diljem Latinske Amerike, Europe i SAD-a, a članovi benda stekli su ogromnu popularnost.

Jedan od najtežih trenutaka u njihovoj karijeri bio je događaj u brazilskom São Paulu, gdje je tijekom gužve na potpisivanju autograma smrtno stradalo troje obožavatelja.

''Zajedno smo prošli mnoge teške trenutke, poput toga. Uvijek smo bili zajedno u teškim trenucima'', prisjetio se Alfonso Herrera svojedobno u razgovoru za Hola.

Grupa ''Rebelde''

Bend se raspao 2009. godine, nakon čega je svatko krenuo svojim putem. Christopher se tada posvetio solo karijeri te je 2010. objavio album ''Somos'', istražujući različite glazbene smjerove, uključujući elektronsku i alternativnu glazbu. Godinama nakon raspada, članovi su se ponovno okupili i održali veliku povratničku turneju, što je dodatno probudilo nostalgiju među fanovima diljem svijeta.

Grupa ''Rebelde''

Christopher von Uckermann

Danas mu je 39 godina, a i dalje je posvećen i glazbi i glumi. Posljednju filmsku ulogu zabilježilo je u hororcu ''Pacifico'' koji je izašao ove godine. U njemu je utjelovio Tiaga koji s grupom ljudi na otoku Pacificu želi pobjeći od nepoznate zle pojave.

Christopher von Uckermann

Prije četri mjeseca objavio je i pjesmu ''A lo lejos''.

Aktivan je na društvenim mrežama, a na Instagramu ga prati više od tri milijuna ljudi. Iako se s vremena na vrijeme pohvali nekim trenucima iz privatnog života, nije pozato je li njegovo srce trenutačno slobodno ili zauzeto.

