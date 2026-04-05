Kao preslikana! Princeze Charlotte svakim danom sve više nalikuje mami Kate Middleton

Princeza Charlotte sve više podsjeća na svoju majku Kate Middleton, a sličnost je posebno došla do izražaja na najnovijim fotografijama. Nježne crte lica, osmijeh i držanje dodatno naglašavaju koliko su majka i kći sve sličnije.

Britanska kraljevska obitelj ponovno je privukla veliku pažnju na tradicionalnoj uskrsnoj misi u Windsoru, no ovaj put mnogima je za oko zapela posebna sličnost između Kate Middleton i njezine kćeri Charlotte.

Na fotografijama snimljenima tijekom dolaska u kapelu sv. Jurja jasno se vidi koliko mlada princeza sve više nalikuje svojoj majci.

Kate Middleton, princeza Charlotte Foto: Profimedia

Kate Middleton, princeza Charlotte Foto: Profimedia

Od nježnih crta lica i izražajnih očiju do suptilnog osmijeha – sličnost je teško ne primijetiti. Mnogi su primijetili i kako Charlotte sve češće spontano preuzima majčin izraz i držanje, što dodatno naglašava njihovu povezanost.

Kate Middleton Foto: Profimedia

Princeza Charlotte Foto: Profimedia

Posebno upečatljiv bio je njihov usklađeni stil – Kate u elegantnom svijetlom izdanju s upečatljivim šeširom, dok je Charlotte u kaputu sličnih tonova djelovala poput njezine male verzije. Njihovi zajednički trenuci, od osmijeha do nježnih pogleda, ostavili su dojam gotovo zrcalne slike.

Princeza Charlotte Foto: Profimedia

Nije ni čudo što mnogi sve češće ističu kako Charlotte izrasta u pravu malu kopiju svoje majke, a svako njihovo zajedničko pojavljivanje dodatno potvrđuje tu posebnu sličnost.

Princeza Charlotte Foto: Profimedia

Kate Middleton s djecom Foto: Afp

Kate Middleton s djecom Foto: Afp

Tradicionalni kraljevski Uskrs: Osim bivšeg princa Andrewa nisu se pojavili još neki članovi obitelji, a više o tome pisali smo OVDJE.

