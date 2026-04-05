Udovica Hugha Hefnera ponovno se udala, srce joj osvojio poduzetnik

Crystal Harris ponovno je pronašla ljubav i udala se gotovo devet godina nakon smrti Hugha Hefnera. Njihova intimna ceremonija označila je početak novog poglavlja u njezinu životu.
Udovica Hugha Hefnera, Crystal Harris, ponovno se udala gotovo devet godina nakon smrti osnivača Playboya.
Bivša Playboyeva zečica, danas 39-godišnjakinja, izgovorila je sudbonosno ''da'' tri godine starijem poduzetniku Jamesu Wardu na intimnoj ceremoniji održanoj na otoku Aitutaki u Cookovim otocima. Par se zaručio prije gotovo godinu dana, a za vjenčanje su odabrali lokaciju daleko od gužve i svakodnevice.
Crystal Harris, James Ward Foto: Instagram
''Odabrali smo Cookove otoke jer su izuzetno mirni i udaljeni. Nema velikih hotelskih lanaca, što cijelom mjestu daje poseban, autentičan osjećaj. S obzirom na to da oboje volimo more i prirodu, činilo se kao savršeno mjesto za početak novog poglavlja'', rekla je za magazin People.
Crystal Harris, James Ward Foto: Instagram
Ceremonija je bila mala i intimna, a kako sama kaže, upravo im je to omogućilo da se fokusiraju na ono što im je najvažnije.
''Nismo htjeli veliko vjenčanje. Htjeli smo nešto mirno i osobno, gdje ćemo zaista moći biti prisutni jedno s drugim i uživati u trenutku'', dodala je.
Za svoj veliki dan odabrala je raskošnu vjenčanicu dizajnerice Oksane Mukhe, ukrašenu s više od 5400 Swarovski kristala, koja ju je, kako kaže, podsjetila na haljinu Disneyjeve princeze – romantičnu, bezvremensku i ženstvenu.
Inače, par je vezu javno potvrdio 2024. godine, a Crystal je u više navrata istaknula kako joj je upravo ta ljubav donijela novi osjećaj mira i ravnoteže.
''S Jamesom su moji osjećaji važni i poštovani. Uz njega sam ono što zaista jesam. Osjećam se prihvaćeno i više svoja nego ikad prije'', rekla je.
Podsjetimo, Crystal je s Hefnerom bila u braku od 2012. do njegove smrti 2017. godine, a njihov odnos svojedobno je izazvao veliku pažnju javnosti, ponajviše zbog velike razlike u godinama – ona je tada imala 26, a on 86 godina, piše Daily Mail.
Hugh Hefner, Crystal Harris Foto: Profimedia
Panika zbog mogućeg curenja Hefnerovih tajnih dnevnika i fotki? Njegova udovica želi spriječiti skandal. Više o tome pisali smo OVDJE.
Crystal Harris Foto: Profimedia
