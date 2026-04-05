Udovica Hugha Hefnera ponovno se udala, srce joj osvojio poduzetnik

Crystal Harris ponovno je pronašla ljubav i udala se gotovo devet godina nakon smrti Hugha Hefnera. Njihova intimna ceremonija označila je početak novog poglavlja u njezinu životu.

Bivša Playboyeva zečica, danas 39-godišnjakinja, izgovorila je sudbonosno ''da'' tri godine starijem poduzetniku Jamesu Wardu na intimnoj ceremoniji održanoj na otoku Aitutaki u Cookovim otocima. Par se zaručio prije gotovo godinu dana, a za vjenčanje su odabrali lokaciju daleko od gužve i svakodnevice.

''Odabrali smo Cookove otoke jer su izuzetno mirni i udaljeni. Nema velikih hotelskih lanaca, što cijelom mjestu daje poseban, autentičan osjećaj. S obzirom na to da oboje volimo more i prirodu, činilo se kao savršeno mjesto za početak novog poglavlja'', rekla je za magazin People.

Ceremonija je bila mala i intimna, a kako sama kaže, upravo im je to omogućilo da se fokusiraju na ono što im je najvažnije.

Pogledaji ovo Celebrity Evo kako su Thompson i njegova supruga čestitali Uskrs obožavateljima

''Nismo htjeli veliko vjenčanje. Htjeli smo nešto mirno i osobno, gdje ćemo zaista moći biti prisutni jedno s drugim i uživati u trenutku'', dodala je.

Za svoj veliki dan odabrala je raskošnu vjenčanicu dizajnerice Oksane Mukhe, ukrašenu s više od 5400 Swarovski kristala, koja ju je, kako kaže, podsjetila na haljinu Disneyjeve princeze – romantičnu, bezvremensku i ženstvenu.

Inače, par je vezu javno potvrdio 2024. godine, a Crystal je u više navrata istaknula kako joj je upravo ta ljubav donijela novi osjećaj mira i ravnoteže.

Pogledaji ovo Celebrity Maja i Bloom za Uskrs uživaju na destinaciji koja uvijek privlači pažnju, evo gdje su otputovali

''S Jamesom su moji osjećaji važni i poštovani. Uz njega sam ono što zaista jesam. Osjećam se prihvaćeno i više svoja nego ikad prije'', rekla je.

Podsjetimo, Crystal je s Hefnerom bila u braku od 2012. do njegove smrti 2017. godine, a njihov odnos svojedobno je izazvao veliku pažnju javnosti, ponajviše zbog velike razlike u godinama – ona je tada imala 26, a on 86 godina, piše Daily Mail.

Panika zbog mogućeg curenja Hefnerovih tajnih dnevnika i fotki? Njegova udovica želi spriječiti skandal. Više o tome pisali smo OVDJE.

1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Kao preslikana! Princeze Charlotte svakim danom sve više nalikuje mami Kate Middleton

1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Ivančica Pahor u teškom razdoblju poslala snažnu poruku i pokazala uskrsnu raskoš svoga doma

Pogledaji ovo Celebrity Robert Prosinečki snimljen na špici u društvu još jednog proslavljenog sportaša