Zašto Sting svojoj djeci ne želi ostaviti silne milijune? Ovo su njegovi razlozi

Britanski glazbenik Sting ponovno je izazvao veliku pažnju javnosti nakon što je otvoreno progovorio o obiteljskom bogatstvu i budućnosti svoje djece. Legendarni glazbenik potvrdio je kako njegovih šestero djece neće naslijediti bogatstvo procijenjeno na oko 550 milijuna dolara.

Ovaj 74-godišnji glazbenik smatra kako bi ostavljanje golemog bogatstva njegovoj djeci bila medvjeđa usluga koja bi mogla uništiti njihovu radnu etiku. Kako je objasnio, jedna od najgorih poruka koju roditelj može poslati djetetu jest da nikada neće morati raditi u životu.

"Mislim da je to oblik zlostavljanja za koji se nadam da nikada neću biti kriv. Sva moja djeca blagoslovljena su izvanrednom radnom etikom, bilo da je to u njihovom DNK ili zato što sam im rekao: 'Ljudi, morate raditi. Ja trošim naš novac", ispričao je za CBS News.

"Plaćam vam obrazovanje. Imate cipele na nogama. Idite raditi. To nije okrutno. Mislim da je u tome dobrota i povjerenje da će pronaći vlastiti put. Moja su djeca čvrsta", pojasnio je Sting.

Sting je o ovoj temi govorio još 2014., piše Daily Mail.

"Moraju raditi. Sva moja djeca to znaju i rijetko od mene išta traže, što zaista poštujem i cijenim", rekao je tada.

Naglasio je da bi im uvijek pomogao ako bi se našli u nevolji, ali da se takva situacija nikada nije dogodila.

​"Imaju radnu etiku koja ih tjera da žele uspjeti vlastitim zaslugama. Ljudi pretpostavljaju da su rođeni sa srebrnom žlicom u ustima, ali nije im puno toga dano", dodao je.

Sting ima dvoje djece iz prvog braka s glumicom Frances Tomelty, sina Josepha (49) i kćer Fuchsiu Katherine (44), te još četvero s drugom suprugom Trudie Styler: kćeri Brigitte Michael (42) i Eliot Paulinu (35), te sinove Jakea (41) i Giacoma (30).

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.



