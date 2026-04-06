Preslatko! Meghan Markle podijelila što su ona i princ Harry radili s djecom za Uskrs

Meghan Markle podijelila je snimke uskrsnog slavlja s Harryjem i djecom, pokazujući kako su tražili jaja i provodili vrijeme u obiteljskom okruženju.

U nedjelju, 5. travnja, vojvoda i vojvotkinja od Sussexa obilježili su blagdan sa svojom djecom, princem Archiejem (6) i princezom Lilibet (4), a Meghan (44) je na Instagramu objavila nekoliko isječaka s tog dana.

Na jednoj snimci vidi se kako djeca trče travom s uskrsnim košarama u rukama dok traže jaja, a Lilibet je za tu prigodu nosila zečje uši. Drugi video prikazuje ih kako s košarama punim slatkiša i sitnica hodaju kamenitom stazom kroz vrt, uz psa koji ih prati.

U još jednom isječku Lilibet, odjevena u ružičastu haljinu s cvjetnim uzorkom, bosa hoda po travi držeći dvije plišane igračke, dok joj se duga crvena kosa presijava na suncu uz zvuk ptičjeg pjeva.

Archie je u jednom videu pokazao svoju kreativnost koristeći uređaj nazvan "The Dinomazing Egg Decorator" kojim je ukrašavao jaja prugama.

Meghan je u objavi podijelila i snimke obiteljskih kokoši koje su za Uskrs dobile posebnu poslasticu, svježu salatu.

Inače, Harry (41) i Meghan preselili su se u Kaliforniju, rodnu saveznu državu vojvotkinje, nakon što su se 2020. povukli iz kraljevskih dužnosti u Ujedinjenom Kraljevstvu te od tada uglavnom odgajaju djecu izvan fokusa javnosti.

