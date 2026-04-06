Mladen Grdović zabrinuo obožavatelje fotografijom iz bolnice: "Toliko sam ostario..."

Mladen Grdović na Uskrs je objavio fotografiju s terapije kisikom, otkrivši da se tako priprema za koncert i brine o glasnicama.

Mladen Grdović na Uskrs je na društvenim mrežama podijelio fotografiju iz bolnice na kojoj ima masku za kisik, što je odmah izazvalo pažnju njegovih pratitelja. Naknadno je pojasnio da je riječ o pripremi za koncert koji ga uskoro očekuje.

"Sve radim da mi glasnice budu dobre. Utorak, Lisinski, 7. 04. 2026. Toliko sam ostarija. Sritan Uskrs", poručio je zadarski pjevač uz objavu.

Njegovi fanovi brzo su reagirali nizom poruka podrške i savjeta. "Sritan Uskrs Mlađo, ne boj se", "Tri dana prije koncerta limun, med, kurkuma...", "Sretno, legendo", "Ne sumnjamo u tebe", pisali su mu u komentarima.

Terapija kisikom često se koristi kao pomoć tijelu u oporavku jer povećava razinu kisika u tkivima. Time može potaknuti zacjeljivanje, ublažiti otekline i ubrzati regeneraciju nakon većih napora ili medicinskih zahvata. Upravo zato neki pjevači posežu za ovom metodom kako bi lakše vratili organizam u ravnotežu.

