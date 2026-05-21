Kamere snimile princa Williama u suzama, ovakvo izdanje rijetko javno pokazuje

Emotivne scene princa Williama nakon velike pobjede Aston Ville brzo su postale hit na društvenim mrežama. Budući britanski kralj nije skrivao suze i oduševljenje dok je sa svojim najbližim prijateljima slavio važan trenutak omiljenog kluba.

Aston Villa ispisala je novu stranicu svoje povijesti nakon što je u Istanbulu osvojila Europsku ligu, prvi veliki trofej nakon čak 30 godina. Veliko slavlje engleskog kluba izazvalo je pravu euforiju među navijačima, a posebnu pažnju privukao je jedan od njihovih najpoznatijih fanova — princ William.

Britanski princ utakmicu je pratio iz svečane lože u društvu svojih najbližih prijatelja, no nakon posljednjeg sučevog zvižduka emocije više nije mogao sakriti. Kamere su uhvatile Williama potpuno izvan uobičajenog kraljevskog protokola — crvenog u licu, stisnutih šaka i sa suzama u očima dok je skakao od sreće i grlio prijatelje oko sebe, piše Daily Mail.

Princ William

Uz princa je sjedio Ben Dawes, poznatiji kao ''Dawesey'', njegov dugogodišnji prijatelj i jedno od lica koje se često može vidjeti uz njega na utakmicama Aston Ville.

U društvu princa bili su i Jake van Cutsem te njegov otac Edward van Cutsem, bankar i jedan od Williamovih najbližih prijatelja još od djetinjstva. Obitelj Van Cutsem već desetljećima njeguje bliske odnose s britanskom kraljevskom obitelji.

Princ William

Inače, William godinama otvoreno govori o svojoj ljubavi prema Aston Villi, a utakmice često prati i sa svojim najstarijim sinom, princem Georgeom.

Princ William

Ipak, sinoćnja pobjeda i način na koji ju je proslavio mnoge su posebno dirnuli jer su pokazali jednu opušteniju i emotivniju stranu budućeg britanskog kralja.

