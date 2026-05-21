Bizarna pogreška britanskog radija izazvala paniku zbog kralja Charlesa, uslijedila javna isprika

Britanski radio Caroline izazvao je pomutnju nakon što je zbog tehničke pogreške greškom emitirao vijest o smrti kralja Charlesa. Nakon što se vijest proširila među slušateljima, radio se hitno oglasio i javno ispričao kralju i publici.

Britanski radio Caroline ispričao se kralju i slušateljima nakon što je zbog "računalne pogreške" greškom objavio da je preminuo kralj Charles , prenosi u četvrtak Sky News.

Radio je objavio da je "računalna pogreška" u njihovu glavnom studiju dovela do pogrešne objave u utorak poslijepodne.

"Zbog računalne pogreške u našem glavnom studiju prilog o smrti monarha, koji sve postaje u Velikoj Britaniji drže u pripravnosti nadajući se da neće biti potrebna, slučajno je aktiviran u utorak popodne i pogrešno je objavljeno da je Njegovo Veličanstvo Kralj preminuo", rekao je menadžer Peter Moore u objavi na društvenim mrežama, prenosi Sky News.

On je kazao da je radio Caroline potom prekinuo program, a da je nakon ponovnog pokretanja pročitana isprika.

"Ispričavamo se Njegovu Veličanstvu Kralju i našim slušateljima zbog eventualnih neugodnosti", kazao je Moore.

Incident se dogodio dok su kralj i njegova supruga kraljica Camilla bili na putovanju u Sjevernoj Irskoj.

