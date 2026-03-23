Bivši princ Andrew viđen u javnosti prvi put od uhićenja, tjelohranitelj ne napušta njegovo prisustvo

Nakon tjedana potpune medijske tišine, bivši princ Andrew ponovno se našao u fokusu javnosti.
Bivši princ Andrew prvi je put viđen u javnosti nakon uhićenja koje je u veljači šokiralo javnost.
Fotografije snimljene ovog vikenda na imanju Sandringham u Norfolku prikazuju ga u šetnji pasa, u pratnji tjelohranitelja. Fotografije pogledajte OVDJE.
Princ Andrew Foto: Afp
Riječ je o njegovom prvom pojavljivanju otkako je 19. veljače, na svoj 66. rođendan, uhićen zbog sumnje u zlouporabu javne dužnosti, povezane s njegovim odnosom s pokojnim Jeffreyjem Epsteinom.
Nakon uhićenja, Andrew se povukao iz javnosti te se preselio na Sandringham, nakon što je bio prisiljen napustiti Royal Lodge u Windsoru.
Podsjetimo, bivši vojvoda od Yorka tereti se da je navodno prosljeđivao povjerljive dokumente Epsteinu, no sve optužbe odlučno negira.
Princ Andrew Foto: Afp
Ako bude proglašen krivim, mogao bi se suočiti s doživotnom zatvorskom kaznom.
Nedavno je u javnost isplivala i zajednička fotografija Andrewa i Epsteina, pogledajte ju OVDJE.
