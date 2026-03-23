Mlada senzacija i njezina mama u upečatljivim izdanjima na špici, luksuzni detalj upada u oči

Zagrebačka špica i ovog je vikenda bila u znaku dobrog stila, a posebnu pažnju privukle su Ellen Vanjorek i njezina mama Matea. Njihov zajednički izlazak, nedugo nakon velikih životnih promjena, pokazao je spoj mladenačke razigranosti i samouvjerene elegancije koji nije prošao nezapaženo.

Mlada domaća senzacija Ellen Vanjorek prošetala je u subotu zagrebačkom špicom u društvu mame Matee, koja je nedavno rodila, a njihov izlazak nije prošao nezapaženo.

Ellen je oduševila razigranom kombinacijom – kratka, svijetla haljina s volanima naglasila je njezinu mladenačku energiju, dok je preko nje ležerno prebacila bež jaknicu. Cijeli look upotpunila je upečatljivim čizmama na petu i sunčanim naočalama, dajući outfitu dozu urbanog chica.

Ellen Vanjorek Foto: Josip Moler / CROPIX

S druge strane, Matea je igrala na kartu sofisticirane elegancije. Odabrala je efektan smeđi kaput s prepoznatljivim uzorkom luksuznog brenda i remenom u struku, uz crne hlače i trendi čizme.

Ellen Vanjorek, Matea Vanjorek Foto: Josip Moler / CROPIX

Nasmijane i opuštene, djelovale su kao pravi modni tandem, a njihov skladan odnos i stil jasno su pokazali da su generacije u ovoj priči – savršeno usklađene.

Ellen Vanjorek, Matea Vanjorek Foto: Josip Moler / CROPIX

Obitelj Vanjorek nazivaju hrvatskim Kardashianima, a o tom su nadimku pričali i u naš IN magazinu.

''Ako gledamo tko su Kardashiani, imponira nam, a ako gledamo kako svi gledaju pozadinu nečega, uvijek ćemo naći hate. Gledajmo da su oni Kardashiani, i dobiti taj naziv, hvala vam'', rekla je mama Matea za IN magazin.

Obitelj Vanjorek - 4 Foto: In Magazin

