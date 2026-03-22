Otkriveni detalji raskošnog vjenčanja predsjednika HNS-a i bogate nasljednice!

Vjenčanje Nike Perenčević i Marijana Kustića u zagrebačkom Westinu okupilo je brojna poznata lica te oduševilo luksuznom atmosferom, emocijama i vrhunskom organizacijom.

Jedno od vjenčanja godina održano je u petak u hotelu Westin. Predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić nakon kraće veze oženio se za bogatu nasljednicu Niku Perenčević tri mjeseca otkako su prvi puta snimljeni u javnosti kao par.

Glamurozna svadba okupila je tristotinjak uzvanika iz samog vrha hrvatskog i europskog sporta, politike i poslovnog svijeta, a Kristalna dvorana bila je savršena kulisa za jedno od najiščekivanijih društvenih događanja sezone.

Uvid u svadbu dobila je Gloria, podijelivši fotografije Kustića i Perenčević s kumovima, kao i uređeni interijer.

Dvorana je bila uređena u sofisticiranim bež tonovima uz mnoštvo svijeća i cvjetnih aranžmana, koja je odisala luksuzom i pažljivo osmišljenim detaljima. Mladenka Nika zablistala je u modernoj vjenčanici modnog brenda Berta, čije su kreacije ranije nosile zvijezde poput Ariane Grande, Kylie Jenner i Kourtney Kardashian, dok se mladoženja odlučio za klasičan i besprijekorno krojen smoking, a zajedno su ostavili dojam skladnog i elegantnog para.

Rame uz rame bili su im kumovi Iva Čović Rogić i Damir Mišković, predsjednik nogometnog kluba Rijeke.

Posebno emotivan trenutak večeri bio je njihov prvi ples, koji je dodatno začinila izvedba Tomislava Bralića i klape Intrade. Njihova pjesma stvorila je snažnu atmosferu i izmamila emocije među uzvanicima, koji su mladence nagradili dugotrajnim pljeskom, a raznoliki glazbeni program držao je goste budne do ranih jutarnjih sati.

Vjenčanje Nike Perenčević i Marijana Kustića tako se istaknulo kao spoj elegancije, emocija i vrhunske organizacije – događaj o kojem će se zasigurno još dugo pričati.

