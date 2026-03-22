Pažljivi promatrači uočili su jedan zanimljiv detalj na ruci Kate Middleton dok je mahala

Analiza ruku članova britanske kraljevske obitelji, prema hiromantiji, otkriva njihove osobnosti, posebno u kontekstu nedavnih događanja

Ruke mogu otkriti više nego što mislimo. Barem tako tvrdi stručnjak za hiromantiju Johnny Fincham, koji je analizirao dlanove članova britanske kraljevske obitelji i iz njih iščitao zanimljive, ali i kontroverzne uvide o njihovim osobnostima.

U središtu pozornosti našla se princeza od Walesa, Kate Middleton, čija je neobična građa prstiju privukla pažnju javnosti.

Kate Middleton

Njezin srednji prst gotovo je iste duljine kao kažiprst i prstenjak, što je rijetkost. Prema Finchamu, to ukazuje na snažnu empatiju i izražen osjećaj za slabije, ali i potencijalnu želju za bijegom od strogih okvira kraljevskog života u budućnosti. Opisana je kao inteligentna, suptilna i pomalo nedokučiva osoba koja cijeni slobodu.

Kate Middleton

S druge strane, analiza ruku Andrewa Mountbatten-Windsora otkriva posve drugačiju sliku. Njegov zemljani tip dlana povezuje se s naglašenom usmjerenošću na materijalno i fizičko, ali i s problematičnim obrascima ponašanja. Posebno se ističe linija sudbine koja, prema stručnjaku, sugerira manjak osjećaja odgovornosti i sklonost kršenju pravila, kao i izražena potreba za užitkom i luksuzom. Ova analiza može se sagledati i u kontekstu posljednjih događaja kada je 66-godišnji bivši princ godinama izbjegavao odgovornost zbog druženja s notornim pedofilom Jeffreyjem Epsteinom, zbog kojeg se morao odreći kraljevskih titula.

Andrew Mountbatten Windsor

Ni ostali članovi obitelji nisu prošli nezapaženo. Pokojni princ Philip, prema obliku svojih prstiju, bio je osoba koja je težila luksuzu i užicima, s istančanim ukusom i visokim standardima u svemu, uključujući i odnose.

Princ Philip i kraljica Elizabeta

Princeza Beatrice opisana je kao iznimno osjetljiva i empatična, ali i ranjiva, osoba kojoj je potrebna zaštita i stabilnost. Njezine ruke, tzv. vodeni tip, ukazuju na duboke emocije, ali i sklonost povlačenju od negativnosti i konflikata. Za razliku od nje, njezina sestra Eugenie odiše energijom i odlučnošću. Njezin vatreni tip dlana upućuje na ekstrovertiranu, ambicioznu i samostalnu osobu koja želi krojiti vlastiti put, iako ponekad može djelovati impulzivno, što se pokazalo i u stvarnom životu njezinim radom u umjetničkoj galeriji.

Princeza Eugenie

Princeza Beatrice

Iako se hiromantija ne smatra znanstveno potvrđenom metodom, ova analiza još je jednom potaknula zanimanje javnosti za osobnosti članova kraljevske obitelji, pokazujući kako i naizgled sitni detalji, poput duljine prstiju, mogu ispričati zanimljive priče.

