I Hrvatska ima svoju Adele: Poslušajte što je to Enisa Bešlagića potaknulo da joj poljubi ruku!

Nastup koji je obilježio večer i podigao žiri na noge dugo će se pamtiti. Iva Ajduković još jednom je pokazala koliko može kada se sve poklopi. Reakcije nakon izvedbe bile su snažne i iskrene.

Iva Ajduković donijela je na pozornicu showa Tvoje lice zvuči poznato jednu od najupečatljivijih i najemotivnijih izvedbi večeri, utjelovivši svjetsku glazbenu divu Adele.

Već tijekom izvedbe pjesme Skyfall bilo je jasno koliko je snažan dojam ostavila na žiri – Martina Stjepanović Meter ustala je na noge, a ubrzo joj se pridružio i ostatak žirija.

Nakon nastupa, Martina nije skrivala emocije:

''Mislim da bi bilo kakav komentar nakon ovakve izvedbe bio nedostojan. Ja sam se doslovno ježila tijekom cijelog nastupa. Samo ću reći – hvala ti. Bilo je predivno, to nije s ovoga svijeta. Tvoj glas, ova izvedba… bilo je toliko magično''.

Enis Bešlagić bio je jednako dirnut:

Iva Ajduković, Enis Bešlagić Foto: Nova TV

''Napokon, napokon Iva Ajduković! Toliko smo čekali da sav taj talent izbije na površinu. S Adele je sve leglo na svoje. Hvala Bogu na daru koji ti je dao“, rekao je, a potom se popeo na pozornicu i poljubio joj ruku.

Goran Navojec dao je svoj komentar u prepoznatljivom stilu:

''Pisac koji je izmislio Jamesa Bonda danas bi bio zahvalan da je vidio kako jedan bosanski James Bond izlazi na scenu – Enis Bešlagić. A ti si bila briljantna!“

Mario Roth istaknuo je posebnu emotivnost izvedbe:

''Hvala ti na ovoj imitaciji. Večeras si, baš kao i Adele, svojim prekrasnim vokalom ispričala iskrenu priču bez ikakve teatralnosti. Čak je i ta blaga promuklost, koju prirodno imaš poput nje, dala cijeloj izvedbi poseban soul karakter. Jako smo sretni što te imamo u ovoj sezoni''.

Iva je ovom transformacijom još jednom pokazala svoj izniman vokalni potencijal, a njezina interpretacija Adele bila je jedan od najdirljivijih trenutaka večeri.

