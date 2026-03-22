Kultni glumac se vraća nakon smrti uz pomoć AI-a: prvi kadrovi podigli veliku prašinu

Val Kilmer posthumno se vraća na filmsko platno uz pomoć umjetne inteligencije u filmu "As Deep As The Grave", što je izazvalo podijeljene reakcije javnosti zbog etičkih pitanja korištenja AI tehnologije.

Holivudska legenda Val Kilmer preminuo je 1. travnja 2025. u 65. godini života, no uskoro će se ponovno pojaviti na filmskom platnu i to zahvaljujući umjetnoj inteligenciji. Riječ je o filmu "As Deep As The Grave", u kojem će Kilmer posthumno utjeloviti katoličkog svećenika i duhovnjaka američkih domorodaca, oca Fintana.

Iako je glumac još za života pristao sudjelovati u projektu, njegovo narušeno zdravstveno stanje spriječilo ga je da odradi snimanje. Zbog toga su filmaši odlučili posegnuti za AI tehnologijom kako bi dovršili njegovu ulogu.

Za razliku od mnogih drugih slučajeva gdje se korištenje umjetne inteligencije u filmskoj industriji dočekuje s negodovanjem, ovaj projekt realiziran je uz punu podršku Kilmerove obitelji, a njegova djeca, Mercedes i Jack, sudjelovala su u procesu dajući osobne fotografije i snimke kako bi se što vjernije rekonstruirao njegov lik.

Redatelj i scenarist Coerte Voorhees istaknuo je kako je upravo podrška obitelji bila ključna za donošenje ove odluke.

"Njegova obitelj naglašavala je koliko je ovaj film važan i koliko je Val želio biti dio njega. To mi je dalo sigurnost da nastavim, unatoč mogućim kontroverzama", izjavio je Voorhees, dok je Kilmerova kći Mercedes dodatno naglasila kako je njezin otac uvijek bio otvoren prema novim tehnologijama: "Gledao je na inovacije kao na alat za proširenje granica pripovijedanja. Upravo taj duh želimo zadržati u ovom filmu."

Unatoč podršci obitelji, reakcije javnosti i filmskih fanova nisu bile jednoglasno pozitivne. Na društvenim mrežama mnogi su izrazili zabrinutost zbog etičkih implikacija korištenja umjetne inteligencije za oživljavanje preminulih glumaca. Neki komentatori smatraju kako bi takva praksa trebala biti zakonski regulirana ili čak zabranjena, dok drugi kritiziraju projekt kao moralno upitan potez, bez obzira na dopuštenje obitelji.

Ovo nije prvi put da je umjetna inteligencija korištena u vezi s Kilmerovim radom. U filmu "Top Gun: Maverick" iz 2022. AI tehnologija korištena je za rekonstrukciju njegova glasa, nakon što su mu glasnice bile trajno oštećene zbog liječenja raka grla. Njegov povratak u ulozi Icemana tada je dirnuo milijune gledatelja diljem svijeta, a emotivne scene s Tomom Cruiseom ostale su jedan od najupečatljivijih trenutaka filma.

Slučaj Vala Kilmera ponovno otvara pitanje granica korištenja umjetne inteligencije u filmskoj industriji. Dok jedni u tome vide priliku za očuvanje umjetničkog nasljeđa i dovršavanje nedovršenih projekata, drugi upozoravaju na potencijalne zloupotrebe i gubitak autentičnosti.

Jedno je sigurno – tehnologija mijenja način na koji doživljavamo film, ali i način na koji se odnosimo prema nasljeđu preminulih umjetnika.

