Luka Dončić u pravnoj bitci za djecu, osporava potez bivše zaručnice

Luka Dončić i Anamarija Goltes našli su se u sve žešćem pravnom sukobu za kćeri, koji se sada vodi između SAD-a i Slovenije. Košarkaš osporava njezin zahtjev tvrdeći da je podnesen na pogrešnom mjestu i traži da ga sud odbaci.

Luka Dončić našao se usred sve napetije pravne bitke s bivšom zaručnicom Anamarijom Goltes, a cijela situacija dobila je novi obrat. Prema pisanju TMZ-a, NBA zvijezda zatražila je od suda u Los Angelesu da odbaci njezin zahtjev za alimentaciju i pokrivanje odvjetničkih troškova, tvrdeći da je podnesen u pogrešnoj državi.

Kako pišu strani mediji, Goltes se još u svibnju prošle godine vratila u Sloveniju s njihovom kćeri Gabrielom, dok je bila trudna s drugom kćeri Olivijom, te ondje živi i danas. Upravo na tome Dončić temelji svoju obranu – tvrdi da ni on ni djeca ne žive u Kaliforniji, zbog čega smatra da američki sud uopće ne bi trebao odlučivati o tom slučaju.

Luka Dončić, Anamaria Goltes Foto: Profimedia

Košarkaš Lakersa dodatno navodi da je već ranije pokrenuo postupak u Sloveniji, i to prije nego što je Goltes podnijela zahtjev u Kaliforniji, a taj postupak uključuje i pitanje skrbništva nad djecom. Također tvrdi da već pokriva sve troškove za dvogodišnju Gabrielu i tromjesečnu Oliviju.

Luka Dončić Foto: Profimedia

Prema pisanju Daily Maila, Dončić je navodno pokušao nagovoriti Goltes da se s djecom preseli u SAD, no ona je to odbila, što je, kako se vjeruje, bio jedan od ključnih razloga njihova prekida. Situacija je dodatno eskalirala tijekom njegova boravka u Sloveniji u prosincu, kada je stigao na rođenje druge kćeri.

Tada je navodno došlo do napetog sukoba u rodilištu u Kranju, nakon što je molio bivšu zaručnicu da stariju kćer povede sa sobom u Ameriku. U jednom trenutku pozvana je i policija, no prema službenom izvješću, nisu utvrđeni elementi kaznenog djela, a Dončić je prije nego što je policija došla mirno napustio bolnicu.

Luka Dončić, Anamaria Goltes Foto: Profimedia

Podsjetimo, Dončić i Goltes bili su zajedno od 2016. godine, a zaručili su se nakon sedam godina veze. Prvu kćer dobili su 2023., dok je druga rođena krajem prošle godine.

