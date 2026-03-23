Tko je predsjednik HNS-a koji se oženio jednom od najbogatijih Hrvatica?

Kustić je godinama na glasu kao jedno od najutjecajnijih imena u hrvatskom nogometu, a sada je pažnju javnosti privukao i svojim privatnim životom.

Predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić i Nika Perenčević izrekli su sudbonosno da samo tri mjeseca otkako su snimljeni u javnosti kao par.

O njihovoj vezi pisalo se još sredinom ljeta, nakon što je otkriveno kako se jedna od najbogatijih Hrvatica razvela od 17 godina mlađeg Emila Tedeschija ml., a pojedini mediji objavili su kako ju je Kustić već u srpnju, kada su boravili na Korčuli povodom manifestacije "Trag u beskraju", predstavljao kao novu odabranicu.

A tko je Marijan Kustić?

Kustić je rođen 1975. godine u Rijeci, a na čelu Hrvatskog nogometnog saveza nalazi se od 2021. godine. Njegova karijera od početka je vezana uz nogomet – od igranja za NK Novalja do direktorske pozicije u klubu, stoji na službenim stranicama HNS-a.

Svoj put kroz nogometne strukture gradio je postupno – od regionalnih funkcija do samog vrha hrvatskog nogometa. Vodio je županijski savez, bio važna karika u riječkom nogometnom središtu, a potom je ušao i u Izvršni odbor HNS-a, gdje je kasnije postao i dopredsjednik.

Posebno se istaknuo u operativnim ulogama – kao direktor natjecanja i infrastrukture bio je uključen u jedan od najvećih projekata u povijesti Saveza, obnovu prvoligaških travnjaka diljem Hrvatske. Nedugo zatim preuzeo je i funkciju izvršnog direktora HNS-a, zbog čega je napustio saborsku dužnost i u potpunosti se posvetio nogometu. 2021. godine Kustić je izabran za novog predsjednika Hrvatskog nogometnog saveza.

Na Kongresu UEFA-e održanom 2025. godine izabran je u Izvršni odbor europske nogometne organizacije. Već u prvom krugu dobio je snažnu podršku članica te osigurao četverogodišnji mandat u jednom od najutjecajnijih tijela europskog nogometa.

Uz karijeru u nogometnim strukturama, paralelno je ulagao i u obrazovanje. Nakon završenog preddiplomskog studija financija i prava stekao je titulu stručnog prvostupnika ekonomije, a 2022. godine završio je i završio specijalistički diplomski stručni studij "Poslovno upravljanje – MBA" i tako stekao naziv stručni specijalist poslovnog upravljanja.

Za doprinos uspjesima hrvatske nogometne reprezentacije nagrađen je i visokim državnim priznanjima koja se dodjeljuju za iznimne zasluge u sportu. Već 2018. godine odlikovan je Redom Danice hrvatske s likom Franje Bučara za doprinos iznimnom uspjehu hrvatske nogometne reprezentacije na FIFA Svjetskom prvenstvu u Rusiji, gdje je osvojena srebrna medalja. Njegov rad dodatno je potvrđen i 2024. godine, kada mu je dodijeljena Povelja Republike Hrvatske za za izniman uspjeh hrvatske nogometne reprezentacije, promociju sporta i međunarodnog ugleda Republike Hrvatske te osvajanje trećeg mjesta na 22. FIFA Svjetskom nogometnom prvenstvu u Kataru.

Donedavno je bio u braku s Nensi Kustić, Riječankom poznatom po vrlo samozatajnom životnom stilu. S njom je 2024. snimljen na koncertu Tomislava Bralića i klape Intrade u Lisinskom.

