Hrvatima je najpoznatiji po ulogama negativaca, a znate li da je glumio i u svjetski poznatoj seriji?

Godinama je prisutan na malim ekranima, a publika ga bez problema prepoznaje čim se pojavi u kadru. Ipak, Slavko Juraga nikada nije pripadao krugu glumaca koji privatni život pretvaraju u spektakl.

Dok su drugi gradili popularnost kroz estradu i naslovnice, on je karijeru gradio isključivo talentom, radom i ulogama koje publika pamti desetljećima. Upravo zato danas slovi za jednog od najcjenjenijih hrvatskih karakternih glumaca, a gledatelji ga i dalje rado prate u projektima Nove TV.

Rođen je 10. studenoga 1959. u Umagu, a još kao mladić odlučio je da će život posvetiti glumi. Akademiju dramske umjetnosti u Zagrebu završio je 1982. godine, nakon čega je vrlo brzo počeo profesionalnu karijeru u kazalištu Trešnja. Upravo je kazalište ostalo njegova najveća ljubav kroz cijeli život.

Iako ga šira publika danas najviše povezuje s televizijskim serijama, Juraga je zapravo godinama bio jedan od ključnih ljudi zagrebačkog HNK-a, gdje je od 1999. član ansambla Drame Hrvatskog narodnog kazališta. Ondje je ostvario niz velikih uloga i stekao status dramskog prvaka.

Njegovi kolege često ga opisuju kao potpuno netipičnog glumca – samozatajnog, mirnog i nenametljivog čovjeka koji nikada nije volio estradni dio javnog života.

No televizijska publika Slavka Juragu pamti zbog brojnih hit-serija. Gledali smo ga u ''Villi Mariji'', ''Najboljim godinama'', ''Larinu izboru'', ''Kud puklo da puklo'', ''Drugo ime ljubavi'', ''Kumovima'' i mnogim drugim projektima. Upravo su serije Nove TV dodatno približile njegov rad širokoj publici, posebno kroz uloge autoritativnih, ali emocionalno složenih likova koje je uvijek igrao vrlo uvjerljivo.

Malo ljudi zna da je Juraga ostvario i međunarodne angažmane. Pojavio se u holivudskom filmu ''Mirotvorac'' uz Georgea Clooneyja i Nicole Kidman, a obožavatelji svjetskih serija prepoznali su ga i u ''Igri prijestolja'', gdje je igrao Silk Kinga u drugoj sezoni megapopularnog HBO-ova hita.

Privatno je izrazito vezan za obitelj. Sa suprugom Dubravkom izgradio je miran obiteljski život, a njihovi sinovi Marko i Lovro krenuli su njegovim stopama. Marko Juraga danas je uspješan redatelj i osnivač Aplauz Teatra, dok je Lovro Juraga jedno od mladih glumačkih lica koje publika sve više primjećuje.

Podsjetimo, Slavkov sin Lovro trenutačno se natječe i u showu ''Tvoje lice zvuči poznato''.

Zanimljivo je da je, unatoč uspjehu, kroz život prošao vrlo skromno. U jednom intervjuu govorio je kako se kao mlad čovjek suočio i s pogreškama i stranputicama, ali ga je obitelj potpuno promijenila i usmjerila prema mirnijem životu.

Nakon više od 40 godina rada Juraga je nedavno otišao u mirovinu iz stalnog angažmana u HNK-u, no od glume nije odustao. Sam kaže da sada želi birati projekte koji ga iskreno vesele, a više vremena planira posvetiti radu u Aplauz Teatru sa svojim sinovima.

