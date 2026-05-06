Maja Šuput otkrila s kime se prvi put poljubila: "Majke mi mile!"

Maja Šuput tijekom nastupa u Biogradu iznenadila je publiku pričom iz mladosti, a spontani trenutak dodatno je oduševio okupljene kada joj je mladić s pozornice dao poljubac u obraz.

Na tradicionalnom Slovenskom vikendu u Biogradu na Moru Maja Šuput ponovno je pokazala zašto je jedna od najzabavnijih domaćih izvođačica.

Tijekom nastupa iznenadila je publiku otkrivši zanimljiv detalj iz svoje mladosti, i to u svom prepoznatljivom, duhovitom i spontanom stilu.

U jednom trenutku pozvala je mladića iz publike na pozornicu, nakon čega je uslijedila anegdota koja je odmah nasmijala okupljene.

"Znate li da sam se ja prvi put poljubila... sa Slovencem! Majke mi mile!’ uzviknula je, što je izazvalo glasan smijeh i pljesak na biogradskoj rivi.

Dodala je kroz šalu kako je još od malih nogu "radila na međunarodnim odnosima", a cijeli trenutak zabilježen je na videu koji je objavio portal 023.hr.

Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Nakon tog priznanja, mladić koji joj se pridružio na pozornici iskoristio je priliku i poljubio je u obraz, što je publika nagradila dodatnim oduševljenjem.

Foto: Maja Šuput/Instagram

Osim atmosferom, Maja je pažnju privukla i svojim modnim izborom. Umjesto klasične koncertne kombinacije, odlučila se za outfit inspiriran sportskim stilom, u kojem se posebno istaknula jakna s prepoznatljivim Adidas prugama. Taj komad, inače vezan uz streetwear, na pozornici je dobio sasvim novu, upečatljivu dimenziju.

