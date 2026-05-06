Pogledajte baš poseban poklon koji je Lucija Lugomer dobila za rođendan!

Lucija Lugomer proslavila je 33. rođendan u krugu obitelji, a na Instagramu je pokazala poseban poklon koji je dobila.

U objavljenoj galeriji otkrila je kako je izgledao njezin poseban dan, ali i pokazala iznenađenje koje ju je posebno razveselilo, a u pitanju je let balonom na vrući zrak.

Uz fotografije je podijelila i emotivnu poruku: "Dajte mi tamburaše, dobre ljude i razlog za slavlje. Prva sam u redu, pjevam najglasnije, plešem kao da ne postoji sutra. Bit ću sve. Navijati od srca. A znam i plakati od sreće. Dok god mi dozvoljavate da budem svoja, imate odškrinuta vrata kod mene."

Njezina objava ubrzo je izazvala brojne reakcije, a u komentarima su se nizale čestitke pratitelja i prijatelja.

Lucija je već godinama jedna od omiljenih domaćih influencerica, a publika posebno cijeni njezinu otvorenost i iskren pristup. Na društvenim mrežama često dijeli i trenutke iz privatnog života, pa tako i one obiteljske.

Sa suprugom, poduzetnikom Danijelom Grlićem, u braku je od 2018. godine, nakon što su se godinu ranije zaručili na dubrovačkom Stradunu, poslije dvije godine veze. Vjenčali su se u crkvi sv. Blaža u Zagrebu, a Lucija je tada nosila raskošnu vjenčanicu izrađenu od 30 metara ruskog bijelog satena, iza koje stoji dizajnerica Ivana Bilić iz brenda Royal Bride.

Danas su ponosni roditelji sinova Leona i Noela, a Lucija često ističe koliko joj upravo obitelj predstavlja najveću podršku i izvor sreće.

