Zašto je ova odbojkašica hit na Instagramu? Prati je skoro 300 tisuća ljudi!

Duru Türknas sve više se ističe kao talentirana turska odbojkašica, koja uz dobre igre i atraktivan izgled privlači veliku pažnju i izvan terena.

Mlada turska odbojkašica Duru Türknas (21) sve više privlači pozornost, kako na terenu tako i na društvenim mrežama. Iako je tek na početku karijere, već se ističe kao jedno od zanimljivijih imena u odbojkaškim krugovima.

Igra na poziciji libera, a prepoznatljiva je po brzini, refleksima i odličnom čitanju igre, zbog čega je mnogi smatraju velikim talentom. Trenutačno nastupa za Zeren Spor, dok je prve ozbiljne korake napravila u Fenerbahçeu.

Osim sportskih kvaliteta, pažnju privlači i izgledom pa je na društvenim mrežama često nazivaju jednom od najljepših odbojkašica, iako poznavatelji ističu da je njezin talent ono što je najviše izdvaja.

O privatnom životu ne govori javno, no jasno je da pred njom stoji velika karijera, a njezin razvoj sve se više prati i izvan granica Turske.

Na Instagramu je prati gotovo 300 tisuća ljudi.

