Zadnji video Xandera iz "Buffy, ubojice vampira" slomio je mnoga srca, nastao je nedugo prije smrti

Posljednji video Nicholasa Brendona, u kojem opušteno komunicira s obožavateljima i zahvaljuje im na podršci, mnogi su doživljeli kao dirljiv oproštaj od publike.

Nakon vijesti o smrti glumca Nicholasa Brendona u dobi od 54 godine, posebnu pažnju javnosti privukao je njegov posljednji video koji je objavljen otprilike godinu dana prije njegove smrti.

Zvijezda serije "Buffy, ubojica vampira", najpoznatiji po ulozi Xandera Harrisa, u videu je tijekom Live prijenosa komunicirao s obožavateljima, čitao njihove poruke i odgovarao na komentare. Video, nazvan "Candle time with Nicky", danas se doživljava kao dirljiv oproštaj od publike koja ga je godinama pratila.

Tijekom prijenosa Brendon gotovo uopće nije gledao u kameru, ljuljuškajući se na stolici na terasi. U par navrata odlučio je zapaliti cigaretu, a fanovi su primijetili i koliko mu se glas promijenio otkako je serija završila s emitiranjem. Ipak, bio je vidno dirnut dok je reagirao na komplimente koje su mu upućivali obožavatelji, zahvaljujući im na lijepim riječima i podršci.

"To je stvarno lijepo za čuti… hvala vam", rekao je u jednom trenutku, pokazujući koliko mu znače riječi publike koja ga nije zaboravila.

Video je dodatno dobio na težini nakon što je njegova obitelj potvrdila da je preminuo u snu prirodnom smrću. U emotivnoj objavi istaknuli su njegovu strast prema glumi, ali i umjetnosti kojoj se posvetio posljednjih godina, posebno slikanju.

Od njega su se na društvenim mrežama oprostili i drugi članovi glumačkog ansambla serije Sarah Michelle Gellar, David Boreanaz, Alyson Hannigan, Charisma Carpenter, James Marsters i Emma Caulfield.

Nicholas Brendon obilježio je televizijsku scenu ulogom u seriji "Buffy", a njegov posljednji video sada ostaje kao podsjetnik na njegovu toplinu, iskrenost i povezanost s obožavateljima koji su ga voljeli.

