Preminuo je korčulanski glazbenik Ivan Šegedin, od njega se oprostio i Thompson

Korčulanski glazbenik i skladatelj Ivan Šegedin preminuo je u 63. godini, a od njega se oprostio i Thompson.

Tužna vijest pogodila je hrvatsku klapsku scenu. U 63. godini preminuo je Ivan Šegedin, korčulanski glazbenik, skladatelj i utemeljitelj Marko Polo Festivala.

Kako piše portal juzni.hr, ostat će zapamćen po bogatom glazbenom opusu, humanitarnom radu i kao otac mladog pjevača Petra Šegedina Pijera. Od njega se oprostio i Marko Perković Thompson, objavivši zajedničku fotografiju uz poruku "Napustio nas je veliki čovjek i glazbenik".

Pogledaji ovo Celebrity Misterij nestale majke slavne voditeljice ne jenjava: Ključna noć i dalje bez odgovora

Rođen 27. svibnja 1963., Šegedin je odmalena pokazivao talent za glumu i glazbu, a već u srednjoj je osnovao svoju prvu glazbenu skupinu. U svojoj bogatoj karijeri napisao je i uglazbio preko 300 skladbi i izdao preko 20 albuma, a njegove pjesme izvodili su i Vinko Coce, Neda Ukraden, Boris Babarović (Crveni koralji), Vladimir Kočiš Zec (Novi fosili), Zoran Jelenković, Nenad Vetma i mnoge klape.

Brojne skladbe posvetio je svojoj voljenoj Korčuli, a najpoznatija je "Korčula je biser mora", koju je izveo na prvom Festivalu pisme i vina Marko Polo kojeg je osnovao 1996. godine. Osim na tom festivalu, sudjelovao je i na drugim natjecanjima poput Zagrebačkog festivala te Melodija hrvatskog Jadrana.

Posljednjih godina u javnosti se sve više nalazio njegov sin Petar, poznatiji i kao Pijero, koji je snimio nekoliko singlova u suradnji s Tončijem Huljićem.

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Nina Badrić u rodnom kraju nikad prežaljenog Toše: "Tek sada mi je jasno sve"

1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Ovo prekrasno izdanje Lejle Filipović bilo je dovoljno da špica stane na trenutak!

Pogledaji ovo Celebrity Mamić zapjevao na stolici i napravio show, snimka iz Mostara širi se mrežama

Pogledaji ovo Celebrity Ne obazire se na glasine: Meghan Markle zasjenila sve u glamuroznom izdanju