Što to spaja glazbu i ekologiju? Odgovore pronađite na festivalu ''Glazba za ekološki osviještene uši''

Festival Glazba za ekološki osviještene uši 2026. i ove godine donosi spoj glazbe, ekologije i održivog načina života kroz nizedukativnih, umjetničkih i glazbenih sadržaja namijenjenih svim generacijama.

Riječ je o planetarno prijateljskom događanju koje kroz nenametljiv, ali sadržajno bogat program potiče osvještavanje važnosti brige o okolišu, povećava dostupnost kultunih i umjetničkih sadržaja u gradskoj četvrti Trnje i potiče suradnju ekoloških i kulturnih organizacija.

Festival se temelji na tri ključna kriterija – kvaliteti glazbe, ekološkoj relevantnosti i društvenom utjecaju – a kroz različite formate okuplja umjetnike, edukatore i publiku u zajedničkom promišljanju održivije budućnosti. Program započinje u subotu, 11. travnja, otvorenjem izložbe instalacija glazbenih mobila koje izrađujuučenici Škole primijenjene umjetnosti i dizajna, u Mjesnom odboru Trnjanska Savica. Riječ je o radovima nastalim od obnovljivih i recikliranih materijala, koji istražuju nove oblike glazbala i odnosa između zvuka, prostora i prirode. Istog dana održava se i radionica izrade instrumenata od recikliranih materijala pod vodstvom Bernarde Cesar i Frana Đurovića, gdje će sudionici kroz kreativni proces izrađivati vlastite instrumente od svakodnevnih i odbačenih predmeta.

Program se nastavlja u subotu, 18. travnja, na istoj lokaciji, edukativnim sadržajima posvećenima održivom životu.U popodnevnim satima održava se prezentacija izrade prirodne kozmetike u organizaciji Zelene mreže aktivističkih grupa,koja vraća fokus na samodostatnost i kontrolu nad sastojcima koje koristimo u svakodnevnoj njezi.Večer je rezervirana za program Glazba biljaka, koji kroz radionicu i otvoreni jam session vodi Toni Starešinić. Sudionici će imati priliku upoznati tehnologiju koja pretvara bioelektrične impulse biljaka u zvuk i sudjelovati u jedinstvenom zajedničkom muziciranju ljudi i prirode.

Središnji dio festivala održava se u petak, 24. travnja, u Dvorištu Pogona Jedinstvo, kada seotvara izložba glazbenih instalacija i predstavlja posebna instalacija Drvo koje svira. Riječ je o projektu u kojem živo drvo, uz pomoć tehnologije, generira zvuk pretvaranjem svojih bioelektričnih impulsa u glazbene frekvencije, stvarajući jedinstveno iskustvo slušanja prirode. Instalacija ostaje trajno dostupna posjetiteljima i nakon festivala.

Istoga dana održava se i tribina Festivali budućnosti, koja okuplja stručnjake iz područja kulture i održivog razvoja, a fokusira se na teme poput smanjenja ekološkog otiska festivala, odgovornog upravljanja resursima i razvoja održivih kulturnih praksi. Večernji program donosi još jedno izdanje Glazbe biljaka, pod vodstvom Tigrille Gardenije umjetnice iz Damanhura, te koncert Ethno Croatia orkestra.

Završni dan festivala, subota, 25. travnja, donosi cjelodnevni program radionica i koncerata u Dvorištu Pogona Jedinstvo. Jutarnji i popodnevni termini rezervirani su za radionice glazbe biljaka te ZMAG-ove radionice o sirovoj i biljnoj prehrani, koje naglašavaju važnost lokalnih, sezonskih i održivih prehrambenih praksi.Večer je posvećena koncertnom programu u kojem nastupaju sastav Truth ≠ Tribe, koji donosi spoj world jazza i alternativne scene, projektGlazba biljaka u koncertnom formatu te world music ansambl Bacchus Khan.

