Sjećate se prve pjevačice Učiteljica? Grupu je napustila zbog prinove, a danas se bavi sasvim nečim drugim

Mateu Tisaj publika pamti kao jednu od prvih članica Učiteljica, no nakon povlačenja s estrade njezin je život krenuo u potpuno drugom smjeru.

U vrijeme kada su Učiteljice postale popularne i nizale hit za hitom, jedna od najprepoznatljivijih članica bila je pjevačica Matea Tisaj.

Kao dio originalne postave, svojim je glasom i energijom obilježila rane dane popularnog ženskog sastava koji je brzo osvojio publiku diljem regije.

Ipak, 2019. godine napustila je grupu, i povukla se iz javnog života.

Danas živi potpuno drugačijim životom. Najveći fokus stavila je na svoju obitelj, a ponosna je majka dvojice sinova koji su, kako ističu oni koji je poznaju, njezin najveći životni prioritet i izvor sreće.

Prvog sina Liama rodila je u svibnju 2019. godine, a drugog sina Noela u srpnju 2025.

Osim majčinstva, Mateja je pronašla i novi kreativni put. 2022. godine počela se baviti izradom personaliziranih drvenih dekoracija i igračaka. Na društvenim mrežama i dalje ju prate najvjerniji fanovi, 22 tisuće ljudi.

Iako je glazbenu karijeru stavila u drugi plan, mnogi je se i danas sjećaju kao jedne od prvih Učiteljica koje su postavile temelje uspjeha ovog popularnog sastava.

Mateju je u bendu zamijenila Andrea Paškvan.

