Ella Dvornik čula je snažan udarac usred oluje, a onda je zatekla nešto neočekivano

Nakon oluje u Zagrebu Ella Dvornik otkrila je da je mislila da je nešto palo s njezina balkona, no zapravo je bio dio krova zgrade.

Nakon snažnog nevremena koje je pogodilo Zagreb, oglasila se i Ella Dvornik te s pratiteljima podijelila što se dogodilo u njezinoj blizini.

Na Instagramu je ispričala kako je u jednom trenutku čula snažan udarac i pomislila da je nešto palo s njezina balkona. No, kada je pogledala što se zapravo dogodilo, prizor ju je iznenadio.

Kako je otkrila, nije riječ o predmetu iz njezina stana, već o dijelu zgrade.

"Tako da meni ništa dolje nije palo, samo zgrada", zaključila je Ella u svom prepoznatljivom duhovitom tonu.

Njezina objava brzo je privukla pažnju, a situacija još jednom pokazuje koliko je nevrijeme koje je pogodilo glavni grad bilo snažno i nepredvidivo.

Ono što je Ella podijelila tek je dio štete koju je nevrijeme ostavilo diljem Zagreba. Zbog opasnih vremenskih uvjeta i crvenog meteoalarma otkazana je nastava u svim školama, dok je Centar 112 u kratkom vremenu zaprimio gotovo tisuću poziva. Prema prvim informacijama, oštećeno je više od 150 vozila i preko 50 krovova, među njima i onaj na Košarkaškom centru Dražen Petrović.

