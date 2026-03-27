Pogledajte jezivu snimku koju je naša influencerica podijelila iz dvorišta nakon oluje u Zagrebu

Influencerica i glumica Tena Sakar Vukić na Instagramu je podijelila video dramatičnog nevremena koje je pogodilo Zagreb, uz ironičan opis: "Proljeće u Zagrebu 27.03.2026.".

Umjesto uobičajene proljetne atmosfere, njezina objava prikazuje kaos u dvorištu - snažan vjetar razbacuje namještaj, ljulja vreću za boks i ruši dijelove ograde, dok se u pozadini čuju reakcije nevjerice.

Ono što je zabilježila tek je dio šire slike, jer je oluja zahvatila cijeli grad i okolicu. Snažan vjetar, kiša i tuča uzrokovali su veliku materijalnu štetu, rušenje stabala i nestanke struje u brojnim kućanstvima.

Na ozbiljnost situacije upozorio je i gradonačelnik Tomislav Tomašević, koji je apelirao na građane da ne izlaze zbog opasnosti od pada dijelova zgrada i drugih objekata, dok je za veći dio zemlje proglašen narančasti meteoalarm.

Prizori koje je podijelila Tena Sekas Vukić tek su dio štete koju je nevrijeme ostavilo diljem Zagreba. Zbog opasnih vremenskih uvjeta i crvenog meteoalarma otkazana je nastava u svim školama, dok je Centar 112 u kratkom vremenu zaprimio gotovo tisuću poziva. Prema prvim informacijama, oštećeno je više od 150 vozila i preko 50 krovova, među njima i onaj na Košarkaškom centru Dražen Petrović.

