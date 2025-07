Domaća influencerica briznula u plač pred kamerom: ''Izgleda smiješno, ali zapravo je zabrinjavajuće''

Tena Sakar Vukić nakon dolaska s godišnjeg odmora rasplakala se jer se nije mogla sjetiti radnje koju već godinama čini.

Glumica i influencerica Tena Sakar Vukić, koja na društvenim mrežama dokumentira svoj život s dijagnozom bipolarnog afektivnog poremećaja, u posljednjem videu nije skrivala suze pred pratiteljima.

Naime, nešto ju je jako potreslo, a sama je napisala: ''Izgleda smiješno, ali zapravo je zabrinjavajuće''.

Tena Sakar Vukić - 1 Foto: Instagram

''Kada shvatiš nakon 5 godina rada kao influencer da ti je propao mozak i da si digitalno dementan jer ne možeš složiti 3 kabla za mikrofon koji si upotrebljavao skoro svaki dan zadnje 4 godine i sad si bio 2 tjedna na godišnjem odmoru i mozak ti ne radi. Pa od jada snimiš sebe kako plačeš i objaviš još jedan video za još digitalne demencije. A na kraju pitaš ChatGPT kako da ih spojiš. Teška drama'', napisala je Tena u ovom videu.

U komentarima je dobila brojne poruke podrške, a mnogi su joj rekli da je to posve normalno.

''Ljube, svi imamo tu fazu... proći će...što bi mi bez tebe? Nemoj plakati zbog toga'', ''Draga Tena i najboljima se to događa, znam iz iskustva. Otplači i pitaj to nije sramota'', ''To je skroz ok svima nam se to događa da nakon godišnjeg ne znam upaliti komp, sve šifre i lozinke zaboravim, ali to je super jer pokazuje da sam se na godišnjem baš isključila od posla'', ''Točno znam taj osjećaj. Drži se'', ''Uvijek mi tako bude kad si uzmem odmor'', ''Mozak je naučio na 100 stvari odjednom i onda samo najednom kad se vratimo u onu našu stvarnost blokiramo'', napisali su joj pratitelji.

Tena Sakar Vukić - 9 Foto: Instagram

Tena Sakar Vukić - 13 Foto: Instagram

Inače, Tena već godinama vodi borbu s mentalnim zdravljem. Više o tome pročitajte OVDJE.

