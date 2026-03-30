Danijela Martinović novom pjesmom donosi opipljivu emociju utkanu u stihove i note

Danijela Martinović napravila je mali zaokret u karijeri te je publiku razveselila novom pjesmom "Lipa ostani".

Danijela Martinović izbacila je svoj novi singl "Lipa ostani", a o novoj pjesmi kaže da je jedan od najvećih umjetničkih izazova u karijeri.

"Donijeti pjesmu koju osjećam kao „dalmatinski sevdah“, jedan je od najvećih umjetničkih izazova u mojoj karijeri i iskreno se nadam da sam ga opravdala."

"Na svom glazbenom putu svih ovih godina tražim neku novu priču, tražim način na koji ću kroz stihove i melodiju osjetiti ono neko ispunjenje koje mi u život unosi čaroliju. Upravo to sam doživjela kada sam po prvi put čula demo snimku pjesme "Lipa ostani". Doslovno sam ostala bez daha slušajući ju. Ne može se to opisati jer kako naše cijelo biće odgovara na pjesmu ostaje vječni misterij. Znam samo da se taj trenutak sve u meni presložilo, uzela sam telefon i snimila autoru Benjaminu glasovnu poruku toliko dirnuta da nisam sigurna koliko je od suza mogao razabrati što mu govorim. Prepoznala sam tu nit sevdaha, što je u mom opusu nešto novo i odmah sam ju osjetila svojom", istaknula je Danijela Martinović predstavljajući novu pjesmu.

Pjesma govori o unutarnjoj ljepoti koja nadilazi prolaznost vremena. To je jedina ljepota koja se pamti. Jedina ljepota koja je uistinu važna. Jedina ljepota koja ostavlja neizbrisiv trag. "Lipa ostani" pjesma je o ljepoti Duše.

Prva je to autorska melodija Benjamina Hasanića koji je širu publiku osvojio svojim maestralnim nastupom u jednom domaćem televizijskom showu, dok ju je stihovima koji slave ljubav oplemenio Marko Vračević.

Na upit zašto baš Danijela kao izbor za njegovu prvu pjesmu, Hasanić je imao spreman odgovor.

"Od prve note čuo sam kako pjesmu donosi upravo Danijela koja ima specifičan senzibilitet i tu nevjerojatnu mekoću u glasu koja u sebi nosi neku finu, „sevdalijsku sjetu“. Ona je ta koja svojim glasom istovremeno može donijeti širinu mora i zadržati tu toplu, intimnu bol koja je karakteristična za sevdah, a ja sam želio da pjesma ima tu sevdalijsku težinu, ali da istovremeno diše kao more."

Vračević je pak otkrio da je i sam u kreiranju stihova za ovu suptilnu i nježnu melodiju koja slavi ljubav, upravo Danijelin glas čuo kao onaj koji će ljude dotaknuti i potaknuti da zarone u svoju dušu u potrazi za tajnom ljubavi.

"Lipa ostani" je dokaz da se neke životne i glazbene niti jednostavno moraju ispreplesti. Rad na pjesmi povezao je Danijelu i autore pa ovu suradnju doživljavaju ponajprije kao bogatstvo u smislu ljudskog iskustva i prepoznavanja.

"U moru današnjih asistencija umjetne inteligencije u stvaranju mnogo toga pa tako i glazbe, stvorili su upravo ono istinsko i iskreno što želim dati - čistu emociju", opisala je Danijela koja osjeća ogromnu zahvalnost što je svojom interpretacijom ovu glazbenu priču učinila potpunom.

Kadriranje emocije kroz jednostavnu kreaciju Danijeline haljine u videu za pjesmu

Pjesma je zaokružena spotom u kojem je Danijela inzistirala na ljepoti jednostavnosti kadrova koja prvi plan ostavlja za emociju. Poželjela je da u spotu bude samo jedna haljina, tako jednostavna, a tako posebna u svom svevremenskom kroju. Kao ukras joj je dodan samo romantični šal koji na vjetru leprša poput emocija u životu – čas tiho, čas snažno. Haljinu u predivnoj boji zrele trešnje, u suradnji s Danijelinom stilisticom, Marinom Abramović, kreirala je Ivana Jurić Design.