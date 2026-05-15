Ovaj nastup vratio nas je u devedesete: Generacije su odrasle uz veliki hit Vanne i E.T.-ja!

Dora Trogrlić na scenu je donijela atmosferu zlatnog razdoblja domaće dance scene i podsjetila na hitove uz koje su odrasle generacije gledatelja. Žiri je posebno pohvalio njezinu posvećenost detaljima, ali i način na koji je uspjela prenijeti energiju i prepoznatljiv scenski stil legendarne Vanne iz vremena grupe E.T.

Nostalgija i ritmovi devedesetih zavladali su pozornicom showa Tvoje lice zvuči poznato kada je Dora Trogrlić utjelovila Vannu iz vremena grupe E.T. Energijom, scenskim pokretima i prepoznatljivim hitom vratila je publiku u eru dance glazbe koja je obilježila domaću glazbenu scenu.

Enis Bešlagić istaknuo je koliko je zahtjevno bilo preuzeti ulogu jedne od najprepoznatljivijih domaćih pjevačica.

Galerija 5 5 5 5 5

''Vratilo nas je u te godine i zaista, znajući kakav je trag Vanna ostavila u toj grupi, pa poslije nastavila solo karijeru, čestitam tebi na hrabrosti da izvedeš ovu pjesmu'', komentirao je Enis.

Mario Roth osvrnuo se na razliku između Dorina i Vannina vokala, ali naglasio da to nije umanjilo kvalitetu nastupa.

Dora Trogrlić kao Vanna Foto: Nova TV

Pogledaji ovo Celebrity Ovaj čovjek s razlogom nosi nadimak kameleon: ''Znao sam da si lud, ali da si baš toliko lud…''

''Velika je razlika između tvog i Vanninog vokala. Ti imaš taj jedan predivan, taman, rekao bih dimasti vokal, a Vanna ima jedan prozračni... kad su ti otvorena vrata pa ona lijepa promajica koju osjetiš, e tako njezin vokal ide u te neke neslućene visine, toliko je prozračan i tako je svijetao. Tu je zapravo razlika između tvoje transformacije i same Vanne, no to ništa nije umanjilo izvedbu ove tvoje transformacije večeras'', zaključio je Roth.

Martina Stjepanović Meter priznala je kako ju je pjesma odmah vratila u djetinjstvo i podsjetila na vrijeme kada je dance glazba imala posebnu emociju.

Dora Trogrlić kao Vanna Foto: Nova TV

Pogledaji ovo Celebrity Ima li netko da se nije naježio? Pjesmu Silvane Armenulić Laura je posvetila svojoj obitelji

''Mene je ova pjesma vratila u djetinjstvo i gdje je ipak i disco glazba s naših prostora imala neku emociju i nije bila samo melodija, nego je imala i neku dušu. Zbilja nisi imala lak zadatak, ali mislim da si mu ozbiljno pristupila i lijepo si napravila ovu transformaciju'', primijetila je Martina.

Dora Trogrlić kao Vanna Foto: Nova TV

Pogledaji ovo Celebrity Splitska influencerica rasturila kao pjevač kojeg pamtimo po velikom svjetskom hitu

Goran Navojec posebno je pohvalio detalje koje je Dora uspjela prenijeti na pozornicu.

''Meni se sviđa što si ti skinula neke mikropokrete i njezin način na koji se ona kreće, sve se to vidjelo i bilo je jako, jako lijepo'', zaključio je Navojec.

1/24 >> Pogledaji ovu galeriju +19 Celebrity Neočekivana transformacija naše Martine u showu ''Tvoje lice zvuči poznato''!

1/15 >> Pogledaji ovu galeriju +10 Celebrity Severina nehotice pokazala drugo ime svog sina, sve je otkrio detalj na poklonu s krizme