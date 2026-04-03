Dobra vijest za Lelekice? Nova objava na stranicama Eurosonga razveselila fanove

Eurovizijska euforija dodatno je porasla nakon što je objavljen službeni redoslijed nastupa u polufinalima ovogodišnjeg natjecanja.

Na službenom eurovizijskom YouTube kanalu, kao i na društvenim mrežama natjecanja, objavljen je službeni redoslijed nastupa u ovogodišnjim polufinalima.

Iskusni eurovizijski pratitelji dobro znaju koliko pozicija u redoslijedu može igrati ključnu ulogu.

LELEK - 1 Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Nastupiti prerano znači riskirati da vas publika zaboravi, dok kasnije pozicije često ostaju svježije u pamćenju gledatelja. Upravo zato mnogi vjeruju da redoslijed može značajno utjecati na konačan ishod.

Hrvatske predstavnice Lelek nastupit će treće u prvom polufinalu – pozicija koja se često smatra vrlo povoljnom. Riječ je o dijelu večeri kada je koncentracija publike još uvijek na vrhuncu, a gledatelji su tek zagrijani za show, što može biti velika prednost za ostavljanje snažnog prvog dojma.

Objava redoslijeda izazvala je brojne reakcije na društvenim mrežama i YouTubeu. U komentarima se već nagađa o favoritima i prolasku u finale, a optimizma među regionalnim fanovima ne nedostaje. Srpski predstavnici, grupa Lavina, u prvom polufinalu nastupaju posljednji, 15. Tko su oni čitajte OVDJE.

''Bože kako volim Eurosong'', ''Hrvatska i Srbija sigurno prolaze dalje'', ''Pobjednik je sigurno u prvoj polufinalnoj večeri'', ''Lavina i Lelek'', samo su neki od komentara koji se nižu ispod objavljenog videa.

Hoće li Lelek iskoristiti povoljnu startnu poziciju i izboriti mjesto u finalu, ostaje za vidjeti.

Lelek su nedavno prepjevale i veliki eurovizijski hit Ruslane, a kako to zvuči poslušajte OVDJE.

Na video je reagirala i legendarna Ruslana, što im je poručila pogledajte OVDJE.

