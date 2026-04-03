Dobra vijest za Lelekice? Nova objava na stranicama Eurosonga razveselila fanove

Eurovizijska euforija dodatno je porasla nakon što je objavljen službeni redoslijed nastupa u polufinalima ovogodišnjeg natjecanja.
Na službenom eurovizijskom YouTube kanalu, kao i na društvenim mrežama natjecanja, objavljen je službeni redoslijed nastupa u ovogodišnjim polufinalima.3 vijesti o kojima se priča ''Divno vas je vidjeti skupa'' Pogledajte blagdanske prizore Severine s majkom i sinom, zabilježeni su posebni trenuci objavila je fotke! Maja i Bloom za Uskrs uživaju na destinaciji koja uvijek privlači pažnju, evo gdje su otputovali gdje je nestao? Nekadašnji zavodnik iz domaćih serija danas živi daleko od reflektora, evo kako izgleda!
Iskusni eurovizijski pratitelji dobro znaju koliko pozicija u redoslijedu može igrati ključnu ulogu.
LELEK - 1 Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Nastupiti prerano znači riskirati da vas publika zaboravi, dok kasnije pozicije često ostaju svježije u pamćenju gledatelja. Upravo zato mnogi vjeruju da redoslijed može značajno utjecati na konačan ishod.
Hrvatske predstavnice Lelek nastupit će treće u prvom polufinalu – pozicija koja se često smatra vrlo povoljnom. Riječ je o dijelu večeri kada je koncentracija publike još uvijek na vrhuncu, a gledatelji su tek zagrijani za show, što može biti velika prednost za ostavljanje snažnog prvog dojma.
Pogledaji ovo Celebrity Sava Centar 10! Jakov Jozinović prešišao je Jelenu Rozgu, Mariju Šerifović i Zdravka Čolića
Pogledaji ovo Zanimljivosti Kralj Charles i kraljica Camilla povukli još neviđeni potez u uskrsnoj tradiciji
Objava redoslijeda izazvala je brojne reakcije na društvenim mrežama i YouTubeu. U komentarima se već nagađa o favoritima i prolasku u finale, a optimizma među regionalnim fanovima ne nedostaje. Srpski predstavnici, grupa Lavina, u prvom polufinalu nastupaju posljednji, 15. Tko su oni čitajte OVDJE.
''Bože kako volim Eurosong'', ''Hrvatska i Srbija sigurno prolaze dalje'', ''Pobjednik je sigurno u prvoj polufinalnoj večeri'', ''Lavina i Lelek'', samo su neki od komentara koji se nižu ispod objavljenog videa.
Hoće li Lelek iskoristiti povoljnu startnu poziciju i izboriti mjesto u finalu, ostaje za vidjeti.
Pogledaji ovo Celebrity Tko je supruga Željka Krušlina Kruške? Posvetila mu je emotivnu poruku kojom je dirnula javnost
Lelek su nedavno prepjevale i veliki eurovizijski hit Ruslane, a kako to zvuči poslušajte OVDJE.
Na video je reagirala i legendarna Ruslana, što im je poručila pogledajte OVDJE.
1/10 >> Pogledaji ovu galeriju +5 Nekad i sad Pamtite li Belu iz ''Zauvijek susjeda''? Evo kako izgleda dva desetljeća nakon ove uloge
1/13 >> Pogledaji ovu galeriju +8 Celebrity Kći Nede Ukraden plijenila je poglede u kožnoj haljini, nevjerojatno sliči svojoj majci!